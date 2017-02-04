2017'de hiçbir vergi artışı yok Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'de hiçbir vergi artışı planlamadıklarını belirterek, yapılan vergi indirimlerinin ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maliye Bakanı Ağbal, bu 3 aylık süreçte firmaların kendi kampanyalarını hemen devreye sokacaklarını, KDV ve ÖTV indirimlerini fiyatlardan düşüreceklerini söyledi.

Normalde indirimlerden kaynaklı ekonomik hacimli bir artışın meydana geleceğini ve oradan bir miktar daha fazla vergi geliri elde edileceğini ifade eden Ağbal, "Ama vergi indirimleri aynı zamanda bir miktar da vergi kaybına da neden olacak. Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak. Ama ben inanıyorum ki bu satış hacimlerinde meydana gelecek artışlar neticesinde bu maliyet daha da aşağı tutarlarda kalacak. " şeklinde konuştu.

'Ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek'

Bakan Ağbal, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 3 önemli sektörde vergi indirimi yaptıklarını veya mevcut indirimleri uzattıklarını belirterek, öncelikle vatandaşın yoğun olarak satın aldığı mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde vergi indirimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ağbal, 3 ay süreyle KDV oranını mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürdüklerini, beyaz eşyadaki yüzde 6,7 ÖTV'yi de sıfırladıklarını bildirdi.

'Vergi artışı planımız yok'

Başta tütün ve alkollü içkilerde olmak üzere bu yıl içinde bir vergi artışının olup olmayacağının sorulması üzerine Ağbal, "2017'de hiçbir şekilde bir vergi artışı planımız yok." diye konuştu.

Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, "Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak." dedi.

AA

