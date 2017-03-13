2017’yi üretim ve ihracat yılı ilan etmeliyiz

2005 yılında İstanbul merkezli kurulan TÜMSİAD’ın Kayseri Şubesinin, 2008 yılında faaliyete başladığını belirten Başkan Nusret Uğurlu, “TÜMSİAD’ın şu anda 56 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, 9 yurt dışı şubesi ve 100’e yakın temsilcilik şeklinde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Kayseri’deki şubemiz ise 2007 yılında kuruldu ve 2008 yılında faaliyetlerine başladı. 2009 yılının son döneminden itibaren de şube başkanlığı yapmaktayım” dedi.



“Eğitim faaliyetlerine önem veren bir şubeyiz”

Bu yıl 6’ncı Olağan Genel Kurulunu yapan TÜMSİAD’ın yeni bürosunda, ‘Daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir TÜMSİAD’ sloganı ile çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Başkan Nusret Uğurlu, şube olarak yapılan faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

“Dernekler tüzüklerine bağlı olarak faaliyet gösterirler. Biz şube olmakla birlikte genel merkezimizin faaliyetlerine ve tüzüğüne uymak zorunluluğumuz var. Genel merkezimizdeki faaliyetler, toplantılar, kongreler, fuarlar, çalıştaylara şube olarak katılım sağlamaktayız. Bunun yanı sıra bölge toplantılarına katılım sağlamaktayız. Bunun haricinde şube olarak protokol ziyaretleri, protokol davetlerine icabet, üye ziyaretlerimiz, üyelerimizle fikir alışverişi, iftar programları, çalıştaylar, seminerler gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin başlıcaları.

TÜMSİAD olarak Kayseri’de kurulduğumuz yıldan beri, özellikle önem verdiğimiz eğitim seminerleri sürmekte. Tüm üyelerimizi ve üyemiz olmayan iş insanlarını bu eğitim seminerlerine davet etmekteyiz. Üniversitedeki hocalarımızın, il dışından gelen akademisyenlerin katıldığı bu eğitim seminerlerinden çok faydalandık. Bu seminerler önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek.”



“Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını önemsiyoruz”

Dernek olarak üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmaları önemsediklerini vurgulayan Başkan Nusret Uğurlu, “Üyelerimiz arasında sanayici var, avukat, muhasebeci, mühendis var Yani KOBİ dediğimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden her kesimi temsil ediyor TÜMSİAD. Farklı tarafı, Kayseri’de kurulan Tüm Bilim Adamları Derneği (TÜBİAD) adında bir kardeş derneğimiz vardı, şu anda faaliyetleri askıya alındı. Bunlarla diyaloglarımız neticesinde sürekli üniversite-sanayi işbirliğini canlı tutmaya çalıştık. Eğitimlerimizi özellikle TÜBİAD üyelerinden ya da onların önerdiği akademisyenlerden almaya gayret ettik, faydasını da gördük. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde işyerlerimizde öğrencilere staj yapma imkanı sunduk. Biraz da kişisel bir eğilim olabilir. Mühendis kökenli olduğum için ar-geye, innovasyona önem veren biriyim. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim, Kayseri’de ar-ge ofisi kuran Aspilsan’ın yönetim kurulu üyesiyim. Kayseri’de de üçüncü ar-ge merkezi Aspilsan’da. Bunun firmalar tarafından önemsenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Buralarda yapılacak yatırımların boşa gitmeyeceğini, firmaların ve yatırımcıların bilmesini istiyorum. Aspilsan olarak ar-ge merkezimizi kurduk, bunun ileriye dönük getirilerinin büyük olacağını hep birlikte göreceğiz. Savunma sanayii bildiğimiz gibi önemli bir sektör. Ayrıca Kayseri’de ar-ge merkezleri oluşturulabilecek farklı sektörlerden çok sayıda kuruluşumuz da bulunmakta. Onların da ar-ge yatırımları yapmasını önemsiyoruz, bu konudaki devlet teşviklerini de kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. TÜMSİAD olarak bu bağlamda, üniversite-sanayi işbirliğine önem veren bir derneğiz” ifadelerini kullandı.



“Diğer dernekleri rakip değil, paydaş olarak görüyoruz”

Benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer dernekleri kendilerini rakip görmediklerinin altını çizen Başkan Nusret Uğurlu, “STK’ların sayısı ne kadar fazla olursa bundan memnuniyet duyarız. STK’ların Türkiye’de artık daha aktif hale gelmesi gerekir. Biz kimseyi rakip olarak görmemekteyiz, paylaşabileceğimiz konularda birlikte olmaya gayret ediyoruz. Tabi ki, TÜSİAD’ı ‘zenginler kulübü’ şeklinde yorumlayabiliriz. Diğer iş insanı dernekleri bizim paralelimizde devam eden, ülke menfaatleri için; bu vatan, bu bayrak, bu devlet için, ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Biz kendilerini rakip olarak görmüyoruz, kardeş ‘SİAD’lar olarak görmekteyiz” diye konuştu.



“Milli Seferberlik projesine destek veriyoruz”

TÜMSİAD olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı, ‘Milli İstihdam Seferberliği’ne destek verdiklerini de açıklayan Başkan Nusret Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2016 yılında hain bir darbe girişimi oldu. İhracat rakamlarına baktığımızda grafiklerin o dönemde dibe vurduğunu görmekteyiz. Daha sonra bir toparlanma oldu elbette. Hem ülkemizdeki hain darbe girişimi, hem de dünya konjonktüründen kaynaklanan nedenlerden dolayı 2016 yılını ekonomik olarak çok iyi geçirdiğimiz söylenemez. Bundan sonra hem krizleri fırsata çevirmemiz, hem de milli seferberlik hareketini desteklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde böyle bir seferberlik başladı. Tüm iş insanları ile birlikte biz de TÜMSİAD olarak, üyelerimize bu konuda duyurularda bulunduk ve çalışmalarımız devam etmektedir.

TÜMSİAD olarak, 2009 yılında da benzer bir çalışma yaptık. O yıl ekonomik kriz olmasına rağmen üyelerimize mümkün olduğu kadar gayret göstermeleri ve eleman çıkarmamaları konusunda duyuruda bulunmuştuk. Şu anda da çıkarmak bir yana, eleman sayısını artırma yoluna gidilmesi lazım. Bu konuda üyelerimiz duyarlıdır ve gereğini de yapacaklardır.”



“Evet kararı ile daha güçlü bir Türkiye göreceğiz”

Nisan ayında yapılacak olan referandumdan sonra Türkiye’yi daha güzel günlerin beklediğine değinen Başkan Nusret Uğurlu, “Referandumda güzel sonuçlar çıkacağını umuyorum. Bu konudaki görüşlerimizi belirtmiştik zaten. Gerek siyasiler, gerekse halk tarafından kırıcı, incitici olmayacak cümlelerin kullanılmamasını ümit ediyorum. Referandumun güzel bir atmosferde geçmesini bekliyorum. Referandumdan sonra, inşallah çıkacak olan ‘evet’ kararı ile birlikte daha güçlü bir Türkiye, daha yenilikçi, daha ilerlemeye odaklı, müreffeh bir Türkiye olacağımızı ümit ediyorum” dedi.



“2017 yılı Türkiye için olumlu olacak”

Başkan Nusret Uğurlu, “Krizlerden sonra fırsatlar doğar demişler. Bunu tüm kitaplar yazar, tüm profesörler söyler. Bizim de bundan faydalanmamız lazım. 2017’de önümüzde görünür bir halk oylaması var. Bir ülkede seçimler ne kadar çok olursa ekonomi o kadar daralır. Ama önümüzdeki bir siyasi parti seçimi değil, bir halk oylaması olduğu için, bu seçimi atlattıktan sonra önümüzün açık olduğu kanaatindeyiz. 2017 yılını üretim ve ihracat yılı ilan etmeliyiz demiştim, kendi adıma. Benzer açıklamalar diğer STK’lardan da geldi, bundan çok memnun oldum. Bu, hem motivasyon artırıcı hem de gerçekliği olan bir şey. 2017’de önümüzün açık olduğunu görmekteyim, kimsenin ümitsizliğe kapılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Çok anormal gelişmeler olmaz ise, Allah’ın izniyle hem ihracat hem de üretimimiz artacak. Malum, coğrafya olarak kritik bir noktadayız, böyle bir durum olmadığı takdirde 2017 yılını olumlu görmekteyim” şeklinde konuştu.



Başkan Nusret Uğurlu, son olarak 2017 yılında yapılacak olan faaliyetlere dair şunları söyledi:

“2017’de TÜMSİAD Kayseri Şubesi olarak programlarımızı planladık elbette. Genel merkezimizin yüklediği sorumluluklar var, bir de şube olarak kendimizin gerçekleştireceği projelerimiz var. Öncelikle, üye ziyaretlerimizi artırmayı planlıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim seminerlerimiz devam edecek. Bu yıl genel merkezimizin ve diğer bölgelerin katılımıyla Kayseri’de bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Çalıştayın konusunu ihtiyaca göre tespit edeceğiz. Ayrıca, akreditasyon belgesi verebilecek düzenleme için çalışmalarımız var. İş güvenliği son zamanlarda zorunlu hale geldiği için, bu konuda hem ülkemizde, hem de ilimiz de bir açık var. Bu bağlamda iş güvenliği eğitimi vermeyi planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık.”





İHA

