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2018 yılı işsizlik maaşı belli oldu

2017 yılında en düşük işsizlik maaşı 710 liraydı. Bu rakam yeni yılda 811 liraya yükseldi.

2018 yılı işsizlik maaşı belli oldu

Sıkı bir pazarlığın ardından 2018 yılında asgari ücretin 1603 lira olmasına karar verilmişti.

Asgari ücrete yapılan zamdan sonra, asgari ücrete endeksli olarak hesaplanan bazı ücretler de arttı.

EN AZ 811 LİRA

Buna göre; geçen yıl 710 lira olan işsizlik maaşı alt limiti 811 liraya çıktı.

EN FAZLA 1.623 LİRA

İşsizlik maaşının üst sınırı ise 1.421 liradan 1.623 liraya yükseldi.

NASIL HESAPLANIR

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor.

Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.(en son haber)

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