Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2018’de yatırımlar 1 trilyonu geçecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018 yılı programında kamu ve özel kesim yatırımlarının ilk kez 1 trilyon lirayı geçeceğini söyledi.

2018’de yatırımlar 1 trilyonu geçecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Elvan, kamu ve özel sektör yatırımları hakkında da bilgi verdi. Elvan, hükümet olarak bu konuyu bütüncül bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyleyerek kamu ve özel sektör yatırımlarının birbirini tamamlayacak alanlara yönlendirildiğini belirtti. Elvan, yatırımların finansmanında kamu-özel işbirliği yöntemlerinden azami ölçüde yararlanılmaya çalışıldığını ifade etti. 

Aslan payı özel sektörün 
2018 yılı yatırım ödeneklerinin tahsisinde büyüme odaklı öncelikli projeler ortaya konulduğunu belirten Elvan, bu yıl kamunun 127.5 milyar, özel kesimin de 801 milyar lira olmak üzere toplam 928.6 milyar liralık sabit sermaye yatırımı öngörüldüğünü dile getirdi. Elvan, “2018 yılı programımızda ise kamu ve özel kesim yatırımları ilk kez 1 trilyon lirayı geçecek. Özel kesimin 922 milyar lira, kamunun ise 141.2 milyar liralık yatırımı söz konusu olacak” diye konuştu.

Enflasyon yüzde 5’e inecek
Elvan, enflasyonun kademeli olarak aşağı çekilmesinin OVP hedefleri arasında yer aldığının altını çizerek, 2018’de alınacak tedbirlerin etkileriyle enflasyonda gerilemenin başlayacağını, OVP dönemi sonunda ise enflasyonun kademeli olarak yüzde 5’e inmesinin beklendiğini söyledi. 

Genç girişimci merkezi 
Genç girişimci  merkezleri  kuracaklarını ifade eden Elvan, “Özellikle girişimcilere bir imkan sunmak, bir mekân sunmak ve onların  geliştirdikleri  projeleri  desteklemek  amacıyla  Anadolu’nun değişik illerinde çok sayıda merkez kurmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerde öne çıkan girişimcilerimize de bölgesel girişim sermayesi yoluyla destek vermeyi planlıyoruz” dedi. Bakan Elvan ayrıca BES’te katılımcı sayısının 6.8 milyon kişiye, fon büyüklüğünün 73.5 milyar liraya ulaştığını anlattı. 

 AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Bakan ElvanEnflasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.