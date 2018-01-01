2018’de yatırımlar 1 trilyonu geçecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Elvan, kamu ve özel sektör yatırımları hakkında da bilgi verdi. Elvan, hükümet olarak bu konuyu bütüncül bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyleyerek kamu ve özel sektör yatırımlarının birbirini tamamlayacak alanlara yönlendirildiğini belirtti. Elvan, yatırımların finansmanında kamu-özel işbirliği yöntemlerinden azami ölçüde yararlanılmaya çalışıldığını ifade etti.
Aslan payı özel sektörün
2018 yılı yatırım ödeneklerinin tahsisinde büyüme odaklı öncelikli projeler ortaya konulduğunu belirten Elvan, bu yıl kamunun 127.5 milyar, özel kesimin de 801 milyar lira olmak üzere toplam 928.6 milyar liralık sabit sermaye yatırımı öngörüldüğünü dile getirdi. Elvan, “2018 yılı programımızda ise kamu ve özel kesim yatırımları ilk kez 1 trilyon lirayı geçecek. Özel kesimin 922 milyar lira, kamunun ise 141.2 milyar liralık yatırımı söz konusu olacak” diye konuştu.
Enflasyon yüzde 5’e inecek
Elvan, enflasyonun kademeli olarak aşağı çekilmesinin OVP hedefleri arasında yer aldığının altını çizerek, 2018’de alınacak tedbirlerin etkileriyle enflasyonda gerilemenin başlayacağını, OVP dönemi sonunda ise enflasyonun kademeli olarak yüzde 5’e inmesinin beklendiğini söyledi.
Genç girişimci merkezi
Genç girişimci merkezleri kuracaklarını ifade eden Elvan, “Özellikle girişimcilere bir imkan sunmak, bir mekân sunmak ve onların geliştirdikleri projeleri desteklemek amacıyla Anadolu’nun değişik illerinde çok sayıda merkez kurmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerde öne çıkan girişimcilerimize de bölgesel girişim sermayesi yoluyla destek vermeyi planlıyoruz” dedi. Bakan Elvan ayrıca BES’te katılımcı sayısının 6.8 milyon kişiye, fon büyüklüğünün 73.5 milyar liraya ulaştığını anlattı.
AA