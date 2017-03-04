2023’e vizyonel bakış

Dünyada tarıma yönelişin arttığı, tarım ürünlerinin insan yaşamındaki öneminin daha iyi anlaşıldığı bir zaman dilimi içerisinde olunduğunu ve günümüzde üretilenlerin tüketildiği bir yapıdan, büyüyen ve değişen tüketimin üretimi belirlediği bir yapıya geçildiğini belirten Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, “Bulunduğumuz bu zaman dilimi; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ayvancılık İl Müdürlüğü Müdürlüğü kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası işbirliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması ve sonuçta kurumsallaşmanın sağlanması ve başarının artması için, önceliklerimizin belirlenmesi sorumluluk arz etmektedir. Bu bağlamda, kurumumuzun 2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedeflerini belirleme çalışmaları başlatılmıştır. 2018-2023 Stratejik Planı kapsayan önümüzdeki 5 yıllık süreçte, Bakanlığımız Stratejik Planında çizilen vizyona bağlı kalarak, bölgesel ihtiyaçları ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak tespit edeceğimiz stratejik amaç ve hedefler ile ihtisaslaşma yolunda önemli bir adım atılmış olunacak.” diye konuştu.

Kayseri il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak hazırlayacakları stratejik hedeflerde, bir taraftan 65. Hükümet programına ve 2023 hedeflerine bağlı kalırken, diğer taraftan da İl Müdürlüğü kalitesini ve verimliliğini arttıracak teknik ve fiziki altyapıyı oluşturacak amaç ve hedefler belirleneceğinin altını çizen Kayacan şunları söyledi:

“Stratejik plan çalışmaları tek başına ve merkeziyetçi bir yaklaşımla yapılabilecek çalışmalar değildir. Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle üst politika belgelerine uygun olarak, tüm paydaşlarımız ve birimlerimiz ile her bir çalışanımızın katkı ve görüşlerini yansıtan, başarıyı hedefleyen bir stratejik planın hazırlanması için, 16 ilçemiz sırayla ziyaret edilerek bugün itibari ile ilçe anket ve swot toplantıları başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.”

Haber: İlter Sağırsoy





