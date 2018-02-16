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2028 hedeflerinde AR-GE kritik öneme sahip  

MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu, 2028 hedeflerinde Kayseri'nin 5 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu belirterek, bu hedefe ulaşmanın yolunun Ar-Ge'den geçtiğini söyledi.

2028 hedeflerinde AR-GE kritik öneme sahip  

MÜSİAD Kayseri Hasbihal Toplantısı’nın bu haftaki konusu  “Mali Destek Programı” oldu
 
Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve uzmanların sunumuyla 'Mali Destekler' hakkında üyelere geniş bilgi verildi.
 
ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanı Serdar Arslan, Ajans tarafından çağrıda bulunulan Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programını tanıttı.
 
Arslan, "Bu program ile imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması bölgemizde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için bölge sanayisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır" dedi. Arslan, projelerin 16 Mart'a kadar teslim edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise "Orta Anadolu Kalkınma Ajansının kurulduğu günden bugüne kadar 54 milyon TL’si Kayseri'ye olmak üzere bölgedeki kurumlara toplam 114,5 milyon TL’lik mali destek sağladığını, endüstriyel gelişim ve verimlilik destek programı kapsamında ise, KOBİ'lerin başarılı bulunan projelerine  10 milyon TL desteğin aktarılacağını açıkladı.
 
MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu, 2028 hedeflerinde Kayseri'nin 5 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu ifade ederek, bu hedefe ulaşmanın yolunun Ar-Ge'den geçtiğini, yenilikçi ve yeni ürün üretmenin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
 
Kurum Haberi
 
 

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