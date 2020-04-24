“3 binin üzerinde işyeri kapandı” Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, esnafın zor durumda olduğunu belirterek birçok işyerinin kapandığını ifade etti. 3 binin üzerinde esnafın işyerinin kapalı olduğunu vurgulayan Övüç; “Daha önceden devletimizin verdiği gibi kısa çalışma ödeneği gibi bu tür arkadaşlara devletimiz tarafından bir ödenek verilmesi en büyük beklentimiz” dedi.

24 Nisan 2020 Cuma 10:52