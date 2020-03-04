3. Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde Erdoğan konuk olacak

ASKON Kayseri Başkanı ve Kültepe Ekonomi Platformu Başkanı Ali Özcan planlamalarının hazır olduğunu belirterek, “Bu sene zirvemizi daha geniş katılımlı bir hale getirdik. Her sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu günlerde bir zirve yapmak, ekonominin ve iş dünyasının geleceğini görmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda toplumun önde gelen ekonomistleri, iş adamları, siyaset insanları, girişimcileri ve sivil toplum önderleri ile güzel bir zirvenin hazırlığını tamamladık. Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri Temsilcisi Sevda Baran hanım ile birlikte yürüttüğümüz girişimler neticesinde Sümeyye Erdoğan Bayraktar hanımefendiyi Kayserimize davet ettik ve olurlarını aldık. Sümeyye Hanım “İş Dünyasında ve Sivil Toplumda Kadın” oturumunun açılış konuşmasını yapacaklar. Malumunuz Dünya Kadınlar Günü 8 Martta kutlanıyor. Bu anlamda da katılımı önemli idi. Tüm yoğunluklarına rağmen bizlere vakit ayırması ayrıca bizleri onurlandırdı. Kendilerine minnettarım” ifadelerini kullandı.



Ali Özcan, “Ülkemizdeki kadınların iş dünyası içerisinde hızlı bir ilerleme ile önemli yerlere geldiklerini görüyoruz. Bugün baktığımızda geçmişe oranla ciddi bir atılım yapılmış durumda. Bizlerde kadın girişimcilerin sayısının artması ve kadınların yaşadığı zorlukların ortadan kalkması adına elimizi taşın altına koyarak üç oturumumuzdan birini bu konuya ayırdık. Sadece iş dünyası değil kadınların sivil toplumda taşıyıcı unsur olduklarını görüyoruz. Hangi sivil toplum örgütüne bakarsanız bakın ya yönetici, ya idareci yahut gönül neferi hususunda kadınları görebiliyorsunuz. Kadınların toplumdaki rolünün farkına varılmalı. Bizlerde bu durumu desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ali Özcan, Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde kadınları daha çok görmek istediklerini belirterek özel davetiyeler hazırladıklarını söyledi. Özcan, “Oturumlarımızda da diğer senelere göre ciddi bir atılım yaparak çok sayıda kadın sanayici ve toplum önderini davet ettik. Oturum konuşmacılarından bazılarını paylaşmak gerekirse Türkiye İhracatçılar Meclisi yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Yaş Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu hanım aramızda bulunacak. Ayrıca ismi son günlerde Kayserispor Başkanı olması nedeniyle bu yönüyle haberlerde yer almasına rağmen unutulan yönü olan sanayideki kadın yöneticilerden önemli bir isim Berna Gözbaşı hanım aramızda olacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.



Özcan, “Kadınlar artık her alanda daha aktif. Örneğin yine konuşmacılarımızdan Zuhal Gözüküçük hanım dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuarı CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi)’ne Türkiye’den tedarikçilik yapan tek kadın girişimci. 2023 yılına kadar parça tedariği devam edecek. Yine konuşmacılarımızdan Sultan Tepe hanım İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu üyesi ve tekstilde bir marka olmuş durumdalar. Bu isimlerle bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik ve sosyal gelişmelerin ele alınacağı program üst düzey bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ve ekonomi çevrelerinin katılımıyla Kayseri’de 7-8 Martta yapılacak.

