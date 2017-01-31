3 ovamız koruma altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım arazilerinin korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentimizde Güneşli, Yahyalı-Develi ve Yeşilhisar ovaları koruma altına alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yürütülen çalışma kapsamında 49 ildeki 141 ovanın, koruma alanı ilan edildiğini belirterek "Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık 'tarımsal sit' gibi korunacak. Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız." dedi.

21 Ocak 2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bu illerdeki ovalar artık koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar için alınmış kararlar geçerliliği koruyacak.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. Maddesinde tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması başlığı altındaki kriterlere göre İlimizde Bakanlar Kurulu kararıyla üç bölge büyük ova ilan edilmiştir.

1- Güneşli Ovası 8013,36 Hektar

2- Yahyalı-Develi Ovası 24310,16 Hektar

3- Yeşilhisar Ovası 23166,16 Hektar

Haber: Ramazan KARAKUŞ

