3 yıl sonra et ithal etmeyeceğiz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşıyım. Ama vatandaşlarımızın et yemesi gerekiyor. Bu ithalatın geçici olduğunun bilinmesini istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'da Çukobirlik tarafından kurulan Sawgın Çırçır ve Prese Fabrikasının açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 3 yıl sonra et ihtiyacını karşılayacak duruma geleceğini belirtirken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk 5 ülke arasında olduğunu dile getirdi.

Et ithalatının geçici olduğunu vurgulayan ve kişi başı et tüketimini 15 kilograma çıkartacaklarını belirten Bakan Fakıbaba, "Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama benim arkadaşlarım, vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında, biz iktidar olmadan önce insan başına düşen kilogram olarak 6.1 kilogramken bugün 14.7 kilograma çıkmış durumda. Tüketilen kırmızı et miktarı ve inşallah bunu 15 kilograma çıkaracağız. Şu anda üretimimiz yeterli değil ama benim insanlarımın, benim torunlarımın, benim gençlerimin de kırmızı et ihtiyacı var. Bunlar geçicidir. Ben bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" şeklinde konuştu.

