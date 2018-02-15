300 koyun dağıtımı başlıyor

300 koyun alım şartları, kimlere 300 koyun verilecek, 300 damızlık koyun dağıtımına ne zaman diye merak eden çifçiye yeni haber. Tarım Bakanı Fakıbaba köyden kenti göçü engellemek için yaptığı 300 koyun projesi için kolları sıvadı. İlk durak köyler. Proje hakkında son bilgiyi veren Tarım Bakanılığı 300 koyunun verileceği ailenin annesine sigorta yapacak ayrıca aileye asgari ücret bağlanacak. Devlet ile çiftçi hesaplaşmak için ise 15 ay sonra masaya oturacak. Yani devletin çiftçiye verdiği 300 damızlık koyun için geri ödeme 300 koyunun 300 yavrusu olunca başlayacak.

Tarım Bakanlığı 300 koyun projesi hakkında yeni bilgiler verdi. Fakıbaba'nın 15 Şubat perşembe 300 koyun hakkında verdiği son bilgiye göre 300 koyun dağıtımına önce köylerden başlanacak. 300 koyunun verileceği ailenin annesine sigorta yapılacak. Anne baba kente göçmezse evlet da gitmez diyen Fakıbaba 300 damızlık koyun için kolları sıvadı.

Peki 300 koyun kimlere verilecek, 300 koyun almak için devlete başvuru yapmak gerekiyor mu ve 300 koyun için devlete herhangi bir ücret ödenecek mi soruları is üreticinin aklını karıştırıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba dev proje ile ilgili son açıklamayı yaptı. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık diyen Fakıbaba çitçinin içini rahatlatacak yeni bilgiler verdi.

300 damızlık koyun projesi çok yakında başlayacak. 300 koyunun verileceği çiftçiye bir de asgari ücret bağlanacak, hayvanlar veterinere zimmetlenecek. 300 koyunun tüm gideri yem, su devlet tarafından karşılanacak. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra çiftçi ve devlet hesaba oturacak. Devletin sağladığı destek ne kadar tuttuysa çıkarılacak.. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçiye ödenecek.

Fakıbaba, bu proje ile yılda en az 300 kuzu elde edilmesinin hedeflendiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak."

"Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak."

Fakıbaba, bunun Türkiye'nin projesi olduğuna işaret ederek, "Hayvancılığın, tarımın önünün açık olduğunu görüyorum, teşhisler konulmuştur, konulmaya da devam edecektir." dedi. (internethaber.com)