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301 Milyon Yumurta İhrac Edildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2012 yılında 301 milyon 131 bin 440 adet yumurta ihraç edildiği bildirildi.

301 Milyon Yumurta İhrac Edildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2012 yılının tarımsal ürünlerin ihracatı açısından verimli bir yıl olarak geçtiği kaydedildi. Açıklamada 2012 yılında 301 milyon 131 bin 440 adet yumurta, 4 milyon 473.150 kilo alabalık, 173 bin 240 kilo kabak çekirdeği, 14 milyon 536 bin 600 kilo gıda ürünü, 2 milyon 965 bin 813 tavuk eti, 63 bin 755 kilo süt ve süt ürünleri, 46 bin 90 kilo buğday unu ihracatı yapıldığı bildirildi.
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ali kara 5 yıl önce

tavukçuyu helel olsun

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