4. AKİP toplantısı gerçekleştirildi

“Tüzel kişilik çalışmalarının yapılması,

İletişim kanallarının ve işbirliği toplantılarının derinlemesine devam ettirilmesi,

Kalkınma Ajanslarının insan kaynaklarıyla kümeler etkin çalışmalar yapılması,

Kümeler ortak projeler yapabilmesi ve ortak iş planları geliştirilebilmesi,

Kurumsallaşan kümelerin yeni kümelerle tecrübelerini paylaşabilmesi,

Sürdürülebilirlik için kümelerin dernekleşme ve kurumsallaşma süreçlerine destek verilmesi,

AKİP’in, devlet kurumlarıyla ilişkilerde aktif rol alması,

Kamu tarafından verilecek desteklerde kümelerin değerlendirilme kriterleri belli bir standart doğrultusunda düzenlenmesi” Şeklinde görüşler dile getirildi.

Tüm kümeler ve küme girişimlerinin doğal üye olarak kabul edildiği AKİP'in Ankara buluşmasında; Bakanlık, Kalkınma Ajansı ve Üniversite temsilcileri ile Sanayi - Ticaret odası, kümelenme yönetimlerinden 95 katılımcı yer aldı. Toplantıda AKİP’in yeni dönemdeki faaliyetlerini koordine edecek 7 kişilik İcra Kurulu oluşturuldu.Toplantının ev sahibi OSTİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’deki kümelerin, kendini küme olarak tanımlayan URGE projelerinin iş birliği ve güç birliği yapmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.Aydın, şunları kaydetti: "Buradan bölgemiz, şirketlerimiz, ülkemiz için katma değer oluşturmamız gerekiyor. AKİP, OSTİM’e ait bir organizasyon değil; bütün kümelerimizin, kuruluşlarımızın ortak platformudur. Biz bu platformun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bugünlerde birbirimize sarılarak çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizi yöneten bürokrasimize, Hükümetimize, Devletimize taleplerimizi, isteklerimizi anlatma açısından bu platformun önemli olduğunu düşünüyorum.Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ün moderatörlüğünde yürütülen toplantının ‘Küme ve Küme Girişimleri’ oturumunda 40 kümelenme tanıtımlarını ve projelerini paylaştı.Toplantıda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi adına Proje Yöneticisi Ali Kulak tarafından bir sunum yapıldı.Toplantı sonucunda;