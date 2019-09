6 trilyonluk katkı sağlayacak "hizmet pınarı projesi" başladı

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cezmi Hodul "İşletmemiz şuanda üreticilerimize katkıya başladı, Slaj yaptırmak isteyen üreticilerimiz slajını getirip yaptırabiliyorlar satmak isteyen üreticilerimizden belli bir fiyata alıyoruz üretici ve tüketici arasında ki köprüyü oluşturduk. Bayram Güllü Başkanıma da nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, üretici ve tüketici arasındaki köprüyü oluşturmamızın bölgeye faydası bölge ve çevresine yani sadece bölge ile kalmıyoruz bölge dışına da satışlarımız oluyor. Burada yem kalktı, yemi bu şekilde paketlemeyle daha sağlıklı üretim oluyor, bu üretimden dolayı da süt verimi ve et verimi yükseliyor ekonomimize yaklaşık 6-7 Milyon lira katkı sağlayacağını umuyorum." dedi.







Çiftçi Bayram Güllü "Develi Çiftçilerinden Bayram Güllü "Çocuklarımızla beraber pancar slaj üretimi yapıyoruz, özellikle buraya sayın başkanıma teşekkür etmek için geldim bu müesseseyi buraya kurmuşlar. Develimize böyle bir hizmetin gelmesi zorunluydu ihtiyaçtı. Çiftçilerimiz için Süt Birliğine bağlı olan üyelerimiz için ve bu çevre için böyle bir müesseseye ihtiyacımız vardı. Başkanım da bu güzel yeri yaptırmış, ana yolumuz burada çevre yolumuz burada çok güzel olmuş özellikle her şeyi bıraktım teşekkür etmek için geldim Develimizin bir eksiği buydu çok teşekkür ediyorum başkanımıza.









Bir çuval yem alıyoruz tüketici çiftçilerimiz, süt birliğinde olan, hayvancılık yapan özellikle süt hayvancılığı yapan bir çuval yemin içerisinde 50 kilo da 1 kilo A vitamini var, slaj ise tamamen A vitamindir. Hayvanları etten, sütten her yönden ayakta tutan slajdır. Slajı düzgün yediren kardeşlerimiz başka ilaçlarla bir sıkıntısı dahi olmaz. Zaten bölgemizde 3 sene sonra pancar ekiliyor, bu sene pancar ektiysek arazilerimize 2. sene hem çiftçilerimizin önü açılır slaj mısırı ekilir hazır burada yerimiz hazır bütün çiftçi kardeşlerimize de Develimize de hayırlı olsun diyorum." dedi.