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77 bin 480 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Terfi Sulaması” çalışmasında sona gelindi. Proje tamamlandığında 77 bin 480 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

77 bin 480 dekar zirai arazi suya kavuşacak
Yürütülen çalışmalar neticesinde projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97’ye ulaştı. Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Terfi Sulamasında bütün boru, sanat yapısı ve elektromekanik işler tamamlanarak, 39 bin 750 dekar zirai alan sulamaya açıldı. İş kapsamında bulunan filtre istasyonu imalatının da bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla toplamda 77 bin 480 dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak.
32 milyon TL katkı sağlayacak
Projenin özellikle tahıl üretimi yapılan bu bölgenin sulanması, daha verimli ve çeşitli ürün elde edilmesi için büyük önem taşıdığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Terfi Sulamasında mutlu sona yaklaştık. Bu yıl hizmete almayı planladığımız proje sayesinde milli ekonomiye yılda takriben 32 milyon TL katkı ve 1.922 kişiye de zirai istihdam alanı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yöre halkının 50 yıllık hayali olan Yamula Barajı elektrik üretimi, tarımsal sulama ve balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra turizme, spora ve şehrin sosyal yaşamına da önemli katkı sağlıyor.
Kurum Haberi
 
 
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