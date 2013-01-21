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9 Yabancı Firma Yatırım Yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin Kayseri için bir şans olduğunu, çünkü üretim ve sanayi merkezi Kayseri’nin dışa açılan kapısının ve direkt olarak yaptığı ihracatın bu bölgeden gerçekleştiğini söyledi.

9 Yabancı Firma Yatırım Yapacak
Kayseri Serbest bölgesinde yatırım teşvik indirimleri, vergi muafiyetleri ve diğer mali kolaylıklar ve istisnalar sebebi ile yatırımcıların göz bebeği olduğunu, şu anda da yapmış olduğu ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Kayseri Serbest Bölge A.Ş. Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Anadolu’nun tam ortasında bir serbest bölge bulunması bir avantajdır. İhracatta dönük yatırım ve üretimleri ile serbest bölgeler dünya da çok tutulmakta ve önem verilmektedir. Kayseri Serbest Bölge kurulduğu yıldan itibaren büyük bir gelişme gösterdi. Şimdi bu gelişmeye paralel olarak yabancı firmaların ilgisi artmıştır. Çünkü Anadolu’nun merkezinde böyle bir imkân her yatırımcının aradığı bir fırsattır. 5 oto yedek parça, birer adet kamyon, tekstil, plastik ve enerji olmak üzere 9 yabancı firma yatırım için kolları sıvadı. Bir uçak firması da şu anda ön araştırma yapmaktadır. Bu da Kayseri’de daha çok kalifiyeli istihdam, daha çok üretim ve döviz girdisi demektir” dedi.
Yabancı firma yatırımları için ilgili bakanlığının bir çalışma yaptığını dünya serbest bölgelerindeki ülkelerinde geçerli ortak bir bürokratik işlemler çalışması yaptığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bakanlık yetkilileri ülkemizde bulunan tüm serbest bölgelerde geçerli olacak yeni bir mevzuat hazırladıklarını çünkü dünya ticaretinin artık bilgisayar ile yapıldığını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 2012 yılında Almanya’ya yapılan ziyarette Kayseri Serbest Bölgesi ile ilgili olarak Alman Ticaret Bakanlığına geniş bilgi verildiğini bu bilgiler ışında 3 alman şirketinin araştırma için Kayseri’ye geleceklerini de bildirdi.
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H.mehmet yurt 5 yıl önce

Basariniz basarimizdir lakin yurtdisindaki vatandaslarin istihdaminada yararli Ölstands avrupada Bir sürü issiz perisan vatandaslar var onlarin dönüsünede el atin artik döviz makinasi gibi bakmayin tskr

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