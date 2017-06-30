AB'ye ihracat arttı

TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta ihracat yüzde 12,5 arttı. Rakamlara göre Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 4,4 yükseldi. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya oldu.

30 Haziran 2017 Cuma 11:13