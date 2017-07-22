ABD'ye mobilya ihracatını 5 yılda 4 kat artırdık

Yanıkçıoğlu, yaptığı açıklamada, Türk mobilyacıların son 15 yılda çağ atladığını belirterek, geçen yıl 204 gümrük noktası aracılığıyla 170'ten fazla ülkeye Türk mobilyası ihraç edildiğini söyledi.

Sektörün 2002'de sadece 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Yanıkçıoğlu, söz konusu rakamın 15 yılda 12 katına çıktığını, 2016'yı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını hatırlattı.

Yanıkçıoğlu, ihracatta 2017 hedeflerinin 3 milyar dolar, 2023 hedeflerinin ise 10 milyar dolar olduğunu bildirdi.

"Üretimde son 15 yılda yüzde 238'lik artış yaşandı"

Cüneyt Yanıkçıoğlu, 2002'de 1,7 milyar dolar olan mobilya üretiminin halihazırda 5,7 milyar dolar seviyesine çıktığını, üretimde son 15 yılda yüzde 238'lik artış yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin şu anda dünyada 13'üncü büyük mobilya üreticisi olduğunu belirten Yanıkçıoğlu, "2002'den bu yana mobilyada ihracat kilogram değerini 2 dolardan 3,7 dolara çıkardık. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri ortalama 1,4 dolardır. Mobilya sektörü bu anlamda büyük bir başarıya sahip." şeklinde konuştu.

Yanıkçıoğlu, halihazırda 580 Türk mobilya şirketinin 1 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaptığını ifade ederek, 2000'li yılların başında mobilya üretiminin yüzde 13'ünün ihraç edilirken, bugün bu rakamın yüzde 34'e çıktığını söyledi.

AA

