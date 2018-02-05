Abraaj’a 200 milyon dolarlık suçlama!

Kerim ÜLKER



Körfez sermayesinin Türkiye’deki en büyük temsilcisi olarak bilinen Abraaj, dünya gündemine oturdu. Türkiye’de 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Dubai merkezli Abraaj’ın aralarında dünyanın en zengin işadamı Bill Gates ve eşine ait fonun da yer aldığı bir takım kaynakları sağlık biriminde yanlış yerlerde kullanıldığı iddia edildi. İddianın sahibi ise ABD’li Wall Street Journal gazetesi. İddialara göre Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanılan paranın miktarı ise 200 milyon dolar. Fonda sadece Bill & Melinda Gates Vakfı’nın değil, Dünya Bankası gibi kurumların da parası var. Abraaj ise iddiaları reddediyor.



Acıbadem’den KFC'ye



2008’den bu yana 15’e yakın şirkete yatırım yapan Abraaj, Hepsiburada’ya yüzde 25 ve Fibabanka’ya yüzde 9,95 oranında hisse yatırımı yaptı. Acıbadem Hastaneleri, Acıbadem Sigorta, catering şirketi A+, APB (Acıbadem Proje Yönetimi) ve tekne yönetim şirketi Numarine’ye ortak olan Abraaj, 2013’te Serdar Bilgili’nin gayrimenkul fonu BLG ile öğrenci yurdu yatırımı yapan Republika’ya yüzde 40 payla yatırım yaptı. 2014 yılında Yörsan’da çoğunluk hisse alan Abraaj, daha sonra Kayseri merkezli BRN Yatak ve Urfa ile İstanbul merkezli ameliyat ipliği ve sargı bezi üreticisi Yüce Medikal’e ortak oldu.

Türkiye'nin en büyük entegre lojistik şirketi Netlog’a da ortak olan Abraaj, KFC Türkiye'nin 104 restoranını ve Kayseri merkezli biletall.com internet sitesinden hisse almıştı.(dunya.com)