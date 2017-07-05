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Açlık Sınırı 1701 Lira

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 701,96 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 738,47 TL olarak belirlendi.

Açlık Sınırı 1701 Lira
Yapılan araştırmaya göre Haziran ayında Mayıs ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,33'lük bir artış yaşandı. Haziran ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 24,22 artışla kivi, yüzde 10,59 artışla salatalık, yüzde 9,91 artışla sivri biber, yüzde 9,87 artışla elma, yüzde 8,52 artışla limon; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 41,93 azalışla domates, yüzde 10,92 azalışla patates, yüzde 8,34 azalışla taze fasülye, yüzde 8,30 azalışla yumurta madde fiyatlarında yaşandı. 
 
Aydınlanma madde fiyatında ise Haziran ayında Mayıs ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.
 
Kurum Haberi
 
 
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