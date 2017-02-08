Açlık sınırının altında yaşıyoruz

Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 8,42'lik bir artış yaşandı. Aralık ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 93,26 artışla kabak, yüzde 79,40 artışla patlıcan, yüzde 74,66 artışla salatalık, yüzde 69,46 artışla çarliston biber, yüzde 67,72 artışla dolmalık biber; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 9,85 azalışla yumurta, yüzde 7,71 azalışla salam, yüzde 5,20 azalışla hazır kahve madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 0,15'lik bir düşüş gözlemlendi.

Kurum Haberi

