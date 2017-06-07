Açlık sınırının altında yaşıyoruz

Yapılan araştırmaya göre Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,67'lik bir düşüş yaşandı. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 16,28 artışla kuru soğan, yüzde 14,98 artışla limon, yüzde 12,86 artışla havuç, yüzde 12,66 artışla kivi; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 59,79 azalışla sivri biber, yüzde 40,04 azalışla taze fasulye, yüzde 33,67 azalışla salatalık, yüzde 30,41 azalışla sarımsak madde fiyatlarında yaşandı.

Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 3,48'lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 10,02 artışla erkek gömleği, yüzde 9,84 artışla kadın ceketi, yüzde 9,56 artışla kadın tişörtü madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,84 azalışla kadın eşofmanı, yüzde 0,07 azalışla bebek iç çamaşırı madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,62'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Nisan ayına göre değişimin yüzde 30,18 artışla Umreye gidiş ücreti, yüzde 19,64 artışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,86 artışla fotoğraf makinesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,06 azalışla tiyatro, yüzde 2,34 azalışla bilgisayar madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,36'lık bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,37 artışla motor yağları, yüzde 3,18 artışla bisiklet fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 3,52 azalışla LPG dolum ücreti, yüzde 3,05 azalışla benzin madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,53'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,72 artışla tansiyon aleti, yüzde 2,35 artışla kontakt lens madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,3 azalışla doğum ücreti(sezaryen) fiyatında düşüş gözlemlendi.

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