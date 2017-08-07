Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.713,7 TL, yoksulluk sınırı ise 4.801,17 TL olarak tespit edildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:29