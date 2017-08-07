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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.713,7 TL, yoksulluk sınırı ise 4.801,17 TL olarak tespit edildi.

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında Haziran ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,33'lük bir artış yaşandı. Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 43,93 artışla sivri biber, yüzde 40,83 artışla çarliston biber, yüzde 12,15 artışla kuru soğan, yüzde 11,97 artışla taze fasülye; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 39,66 azalışla karpuz, yüzde 28,01 azalışla erik, yüzde 23,15 azalışla şeftali, yüzde 12,61 azalışla patates, yüzde 12,49 azalışla kayısı madde fiyatlarında yaşandı.
Kurum Haberi  
 
 
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