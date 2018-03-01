Adarad’ta toplu iş sözleşmesi sevinci

İşyeri ziyareti başta olmak üzere bir takım temaslarda bulunmak için Bursa’ya giden Çelik İş sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, belirli bir aşamaya gelen Adarad toplu iş sözleşmesinde, işveren vekilleriyle görüşerek, sözleşmeyi imzaladı.







Toplu iş sözleşme görüşmesine Değirmenci’nin yanı sıra Bursa Şube Başkanı Mustafa Çölçü ve işyeri temsilcileri katılırken, işveren vekillerinden de Fabrika Müdürü Zafer Değirmencioğlu ile Avukat Metehan Karaduman hazır bulundu.







Toplantıda, Değirmenci, “Üyelerimizin talep ve beklentilerini dikkate alarak oturduğumuz toplu iş sözleşmesi masasında anlaşmaya varmaktan dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. Türkiye’nin bir dört bir yanındaki işyerlerinde hoşgörü ve diyalog içerisinde imzaladığımız toplu iş sözleşmelerine bir yenisini daha ekledik. Üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayacak, Adarad’ta iş barışına büyük katkı sunacak olan sözleşmemiz başta üyelerimiz olmak üzere işyerimize ve sendikamıza hayırlı olsun” diye konuştu.







Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Fabrika Müdürü Zafer Değirmencioğlu ise, “İmkânlarımız ölçüsünde yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Bu süreçte bizlerle sürekli iletişim halinde olan ve bu sürece katkı sunan Genel Başkan Yunus Değirmenci’ye ve şube yöneticilerine ile işyeri temsilcilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(celik-iş.org)

