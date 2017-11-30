Afetzede çiftçi kredilerine erteleme

Çeşitli afetler nedeniyle ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları 1 yıl ertelenecek.

Buna göre, borç ertelemesinden, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihine kadar ülke sınırları içerisinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak, samyeli, çiğ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen ÇKS ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticileri yararlanacak.

Söz konusu üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek.

Ayrıca 1 Ocak'tan bugüne kadar olan sürede Ziraat Bankası ve TKK tarafından tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan tarımsal kredi borçları da ekim ayının birinci iş günü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin 1 yıl süreyle ertelenecek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ertelenmeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı olumlu bulduklarını bildirdi.

Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arka arkaya afet yaşayan üreticilerin biriken borçlarını erteleme sonrasında bir defada ödemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bu durumdaki çiftçilerimizin biriken kredi borçlarının tamamı faizsiz uzun vadeye yayılarak yapılandırılmalıdır” dedi.

Kurum Haberi







