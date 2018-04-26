Afyon ve Burdur şeker fabrikalarının ihalesi yapıldı

Afyon Şeker ihalesine Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ-MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ Ortak Girişim Grubu, Özbey Holding AŞ Ortak Girişim Grubu, Alkon Yapı Sanayi Tekstil Ticaret AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.

Afyon Şeker Fabrikası ihalesinden sonra, Burdur Şeker Fabrikası ihalesine geçildi. Anılan fabrikayı 487 milyon liralık en yüksek teklifle Erser Grup- Sterk Plastik Ortak Girişim Grubu kazandı.

Milletvekilleri ve basın mensupları, başlangıçta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binasına alınmadı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, demir kapının üstünden bina bahçesine geçti.



(ntv.com)





