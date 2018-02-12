AGİ 2018 evli eşi çalışmayan 4 çocuklu ne kadar alacak?

2018'de kim ne kadar asgari geçim indirimi alacak? Evli ve çocuk durumuna göre değişen asgari ücret 2018 agi tablosunda evli eşi çalışmayan 4 çocuklu ne kadar zam alacak?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR: Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuiçin %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ 2018 TABLOSU: 2017 yılı asgari ücrete baktığımız zaman net bin 404 TL olmuştu. Bekarlar için AGİ 2017 133.31 TL olmuştu. Bu yıl AGİ ise bekarlar için 152,18 TL oldu.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ: Herkes merakla asgari ücretiçinde AGİ var mı sorusunu soruyor. Bekar ve evli ve eşi çalışmayanların aldığı AGİ maaşların içinde. Fakat diğer şartları sağlayanlar ayrı AGİ alıyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ: 2018 2017 yılında 1.300 lira olan net asgari ücret 1.404.6 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla yüzde 8.04 oranında bir zam gerçekleşti. Benzer bir artış yapıldığında net asgari ücret 1.517 lira civarında oluyor. Bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise 144 lirayı buluyor. Enflasyon dikkate alınırsa kasım ayı enflasyonuna göre oran yüzde 12.98 oluyor. Bu rakama artı eksi aralık enflasyonu da eklenecek. Kasım enflasyonuna göre net ücret 1.586 lira olurken AGİ ise 150 lirayı geçiyor. Türk-İş'in yaptığı 1.893 liralık net ücret teklifinde ise artış oranı yüzde 34.8'i buluyor. Burada ise AGİ bekar bir işçi için 180 liraya ulaşıyor. (internethaber.com)