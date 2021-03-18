AGÜ Teknopark Resmen Kuruldu Türkiye’de kar amacı gütmeyen, Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden kurulan tek Teknopark oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknopark’ı resmen kuruldu. Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı, Kayseri Ticaret Odası ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan AGÜ Teknopark, sürdürülebilir olması için Türkiye’de kar amacı gütmeyen, Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden kurulan tek Teknopark oldu.



Teknopark, Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen imza töreniyle resmen kurularak faaliyete geçti. İmza törenine Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Vakfı adına Vakıf üyesi Mustafa Çelik, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci katılarak ortaklık sözleşmesini imzaladı.



Burada konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu AGÜ Teknopark’ın, sürdürülebilir olmasını sağlamak için, Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden, Türkiye’deki kar amacı gütmeyen tek teknopark olarak kurduklarını, bu yönü itibariyle de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

AGÜ’nün, yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Sabuncuoğlu, AGÜ Teknopark’ın kar gelirini de yeni şirketler, bu şirketlerin eğitimi ve daha iyi Ar-Ge yapmaları için kullanılacağını ifade etti.



Rektör Sabuncuoğlu, “Bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan bir üniversite olarak, en büyük hedeflerimizden ve hayallerimizden biri de yenilikçi, sürdürülebilir ve özgün, bir teknoparkı kurmaktı. Bunun için 5-6 yıl uğraştık ve bugün AGÜ Vakfımız, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız ve belediyemizin de büyük katkılarıyla, teknoparkı hayata geçirdik” dedi.

AGÜ Vakfı Üyesi Mustafa Çelik de konuşmasında Teknoparkın şehir ekonomisine ve şehir akademik camiasına olağanüstü katkılar sağlayacağına ve faydalı olacağına emin olduklarını söyledi.



AGÜ Vakfı’nın şirket ortağı olduğunu anımsatan Çelik, “Çok daha inovatif ürünlerin burada ortaya çıkacağından eminim. Buradan beklentilerimiz de yüksek. Bir taraftan akademik camiadan, bir taraftan şehrin iş ve sanayi dünyasından ve tabiki genç girişimciler ve genç bilim adamlarından beklentilerimiz yüksek. İnşallah bu üç enerjinin birleşmesinden müthiş bir sinerji, burada ortaya çıkacak ve dünya çapında ürünler ortaya çıkacak” diye konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise AGÜ Teknopark’ın hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Gülsoy, “Bu iş birliği, bir güç birliğidir. Üniversitemizin Sanayi, Ticaret Odalarımızın ve iş sanayi dünyasının birleşerek ilim ve bilimden faydalanarak başaramayacağı hiçbir şey yok. Hem şehrimize hem de ülke ekonomisine katkılar sağlayacağından eminim” dedi.

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de üniversite sanayi iş birliğinin önemine dikkati çekti.



Sanayisi ve teknolojileri ileri olan ülkelerde üniversitelerle Sanayi, Ticaret Odaları ve hatta şehirlerin iç içe geçmiş durumda olduğunu belirten Büyüksimitci, “İş ve sanayi dünyası, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları olarak bizler, üniversitelerden mutlak surette faydalanmak zorundayız. Üniversitelerin de gerçek hayattan faydalanması gerekiyor. AGÜ Teknopark’ın özellikle çok büyük fayda sağlayacağı inancındayım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AGÜ, AGÜ Vakfı, Sanayi Odası ve Ticaret Odası arasında ortaklık sözleşmesi imzalandı.



Haber Merkezi