AGÜ’DE İSTİHDAM KONUŞULDU 

AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından, Avrupa Komisyonu adına SALTO-Youth Euromed Kaynak Merkezi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Fransa Ulusal Ajansı ve İtalya Ulusal Ajansı ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü organize edilen Uluslararası Gençlik İstihdamı Sorunları Sempozyumu gerçekleştirildi.



Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’ndaki sempozyuma, aralarında dört kıtadan, 37 ülkeden, alanında uzman 200’den fazla davetli katıldı.



Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversiteler ve sanayi arasında çok büyük bir boşluk olduğunu, eğitim kurumlarının çoğu toplumun ihtiyacına cevap vermekte başarısız olduğunu söyledi.



Bu nedenle yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Peki ne yapılmalı? Yöneticiler olarak bizler her şeyi değiştiremeyiz. Fakat sadece kendi kurumlarımızı değiştirebiliriz. Peki neye ihtiyacımız var? Yeni bir üniversite modeline, yeni eğitim yaklaşımlarına yeni araştırma yaklaşımlarına sanayi ve toplum arasında yeni bir iletişim yöntemine ihtiyacımız var” dedi.



Üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı olarak üç misyonunun olduğunu anımsatan Sabuncuoğlu, AGÜ olarak üçüncü misyon olan toplumsal katkıya büyük önem verdiklerini, ayrıca küresel sorumluluklarla yeni eğitim modelini ve yeni araştırma modelini harmanlamakta olduklarını dile getirdi.

Dünyada hiç olmadığı kadar büyük değişimler yaşanmakta olduğuna dikkati çeken Sabuncuoğlu, değişim her yerde yaşandığını, değişimin yeni küresel meselleri de tetiklediğini kaydetti.



Sabuncuoğlu, “Bu meselelerden biri de genç işsizliği problemi. Bu çok ciddi bir sorun. Biz beş yıl önce bunun gelecekte çok ciddi bir problem olabileceğini düşündük ve bu sempozyumu düzenlemeye karar verdik” dedi.



SALTO-Youth Euromed Kaynak Merkezi Başkanı ve Fransa Ulusal Ajansı Başkan Vekili Bernard Abrignani ise konuşmasında, sempozyumda kendilerinden gençlerin geleceği için çalışmalarının beklendiğini belirtti.



Sempozyumu düzenleme fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Abrignani, “Bu sempozyumu düzenleme fikri yaklaşık beş yıl önce, buraya ilk geldiğimde Rektör Sabuncuoğlu’nun bana, gelecekteki eğitim ve gençlerin yetişmesi ile ilgili hayallerini anlatırken ortaya çıktı. Bizden burada gençlerin geleceği için çalışmamız bekleniyor. Bu yüzden birlikte çalışmalı, birlikte uygulamalıyız. ISYEC sempozyumunu düzenlemekteki amacımız da buydu” diye konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu da konuşmasında, 2008 yılındaki küresel ekonomik krizden 10 yıl sonra bile gençlerin işsizlik sorununun, Avrupa ülkelerinde bile hala en önemli sorunlardan birisi olduğunu söyledi.



Bunun bir çok nedeninin olduğunu dile getiren Kamiloğlu şunları söyledi:

“İstatistiklere göre genç işsizlik oranı dünya nüfusunun geri kalanına oranla 3 kat daha fazla. Bu ürkütücü bir tablonun yüzlerce nedeni var. Bunlardan bazıları ekonomik, politik faktörler, fakirlik, göç, savaşlar, ekonomik kriz, eğitim sistemi., en önemlisi de endüstri ve teknolojideki hızlı değişim. Her birinin çözümü farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Bu nedenle devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar hep birlikle çalışmalı ve ortaklık yapmalıyız.”



AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç moderatörlüğünde devam eden sempozyumda çeşitli ülkelerden gelen konuşmacılar, dünya genelindeki gençliğin istihdam sorunu ve çözüm önerileri ile ilgili sunum yaptı.



İHA