AK Partili vekiller OSB’yi ziyaret etti 

Kayseri OSB’nin yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Başkan Tahir Nursaçan tarafından OSB’nin uygulamaya projelerinden 51 megavat peak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santrali (GES), Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi (ETM), kısa bir süre önce ibadete açılan Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii ve diğer çalışmalarla, yürütülmekte olan diğer hizmetler konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.



















Başkan Tahir Nursaçan; hükümetimizin sağlamış olduğu KDV ve benzeri indirimlerin yanında, Özel Mesleki ve Teknik Liselerine ve sanayideki muhtelif sektörlere sağlanan hibe, destek, teşvik gibi uygulamaların devamında yarar görüldüğünü ifade etti.







Milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Tamer de, sanayinin ülke kalkınmasında önemli bir yeri olduğunu, sanayicilerimizin bu konuda ayrı bir mücadele içerisinde olduklarını, Kayseri OSB tarafından yürütülmekte olan çalışmaları takdirle karşıladıklarını, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için OSB Yönetimi ile işbirliği içerisinde gereken çaba ve gayretin gösterileceğini belirttiler.







Ziyarette, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde PKK/PYD/YPG/DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun hayati önem taşıdığı ve böyle durumlarda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.







Misafir heyet daha sonra Kayseri OSB Yeni Hizmet binası yanında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı ziyaret etti. (Kurum Haberi)