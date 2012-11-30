Akademik Açılış Töreni Yapıldı

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen 2012-2013 Eğitim Yılı Akademik Açılış Töreni’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye'de önemli atımlar yapıldığını belirterek, “Ülke 80 sene önce uçak üretebilirken uçak üretemeyen bir ülke, uçak üretemeyince helikopter üretmeyi bile aklının ucundan geçiremeyen bir ülke, milli savunma stratejilerini geliştiremeyen bir ülke, milli tanklarını üretemeyen bir ülke, insansız hava aracını üretemeyen bir ülke olarak elin eline mahkum edildi. Ama 10 yıl içinde ülke büyük atılımlar yaptı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anka adıyla kendi insansız hava aracını üretmeye başlayan bir ülke haline geldi. Sağladığımız büyük atılımlar ile savunma sanayisinde kendi tankımızı yapar konuma geldik. Kendi tankını üretebilen bir ülke konumuna geldik” diye konuştu.

Bakan Kılıç’ın konuşmasının ardından, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boydak’a Melikşah Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Fahri doktora töreninin ardından, Kılıç ve beraberindekiler Melikşah Üniversitesi’nde hayırseverler tarafından yaptırılan erkek yurdunun açılışını yaptı.