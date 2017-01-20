Akademisyenlere ‘proje’ eğitimi Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erasmus+ fonlarıyla ilgili akademisyenlere yönelik proje yazma eğitimi düzenlendi.

Eğitimle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, “Avrupa Birliği Fonlarından olan ve kişilere yaş ile eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması, akademik işbirliklerinin sağlanması, iyi uygulama örneklerinin incelenmesi vb. birçok konuda hareketlilik sağlayan Erasmus+ fonlarıyla ilgili akademisyenlerimize yönelik uygulamalı proje yazma eğitimi düzenledik. Bu eğitim sonrası projesi desteklenen araştırmacılar ortak ülkelerde sertifikalı eğitimler alma imkanı yakalayıp, araştırma ekibinin eğitim, ulaşım, konaklama vb. tüm masrafları AB Erasmus+ fonu tarafından karşılanacaktır. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak amacımız akademisyenlerimizin proje yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik etmektir. Bu kapsamda da akademisyenlerimizin projelerini uygun fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme ve birebir rehberlik hizmetimiz de devam etmektedir.” diye konuştu.

Interaktif olarak düzenlenen eğitim sonrası akademisyenlerden gelen sorular yanıtlandı ve eğitime katıldıklarına dair sertifikaları takdim edildi.

İHA



