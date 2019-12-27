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Akay: "Bereketli bir kampanya yaşadık"

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 2019-2020 kampanya döneminin Kayseri Şeker’e ait 3 fabrikada oldukça bereketli geçtiğini söyledi. Başkan Akay; "Bereketli bir kampanya dönemini geride bırakmanın sevincini yaşıyoruz. Kayseri Şeker ailesi olarak hep beraber bu üretimi başarıyoruz. Orta Anadolu'daki geniş bir coğrafyada insanlarımızın yüzünü güldürüyoruz" dedi.

Akay: "Bereketli bir kampanya yaşadık"

Türkiye’de pancar bedellerini diğer şeker fabrikalarından önce ödeme başarısı gösteren ve Aralık ayının son haftasını ödeme haftası olarak geleneksel hale getiren Kayseri Şeker de pancar bedelleri ödenmeye devam ediyor.
26 Aralık’ta başlayan ve 30 Aralık’ta sona erecek ödemeler çerçevesinde bugünde Kayseri Merkez, Gemerek, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Yenipazar bölge çiftçilerine yaklaşık 140 milyon lira pancar bedeli ödendi. Kayseri Merkez çiftçilerine yapılan ödeme programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, bereketli bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Akay; "Hem çiftçimiz açısından, hem de Kayseri Şeker açısından kampanyanın bereketli olduğunu düşünüyoruz. Kayseri Şeker ailesi olarak hep beraber bu üretimi başarıyoruz ve bu manada orta Anadolu da ki geniş bir coğrafyada insanlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Çiftçilik kolay bir iş değil, zor meşakkatli ve zahmetli bir iş. Alın teri ile gayret göstererek ürün elde ediliyor. Bu helalinden bir kazanç. Buna vesile olmak, bunu organize etmek zor da olsa; biz bu işten, insanlarımızın yüzünü güldürüyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah utandırmasın. Allah devletimize şirketimize zeval vermesin Kayseri Şeker gibi kuruluşların Türkiye’de güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesine ihtiyaç var. Onun için Kayseri Şeker’e bu manada herkesin destek olması gerekiyor. Hayırlı olsun" diye konuştu.
Pancar bedellerini aylar öncesinden almanın sevincini yaşayan çiftçilerde Başkan Akay ve yönetimine teşekkür etti. Çiftçiler; "Paraya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu kış gününde pancar bedelinin ödenmesini bir nimet olarak görüyoruz" dedi.
 

Kurumsal

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