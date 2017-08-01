Akıllı sayaç doğalgaz harcamalarını düşürecek

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren Erbe Yazılım ve Elektronik firmasının ürettiği ve halihazırda Türkiye’de 4 bine yakın müşterisi bulunan 'Fatura Paylaşım Enerji Yönetim Sistemi', merkezi sistemle ısıtılan binalardaki enerji tüketimlerini kayıt altına alıyor ve binalar için sayaç okuma maliyetlerini düşürüyor.Konuyla ilgili bilgi veren firma yöneticisi Muharrem Erbay, 2007 yılında çıkan Enerji Verimliliği Kanunu ile binalarda ısı sayacının kullanımının zorunlu hale gelmesi sonucunda, tüketicilerin yaşadıkları sorunlardan esinlenerek fatura paylaşım enerji yönetim sistemi için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bir yıl gibi kısa bir sürede sistemi aktif hale getirdiklerini belirten Muharrem Erbay, sistemin yararlarını anlattı.“Kullanıcı tüketimini anlık takip edebiliyor”Kullanıcıların yaptıkları tüketimi sayaçlardan anlık olarak takip edebildiklerini söyleyen Muharrem Erbay, “Dairelere takılan sayaçların okunma zorunluluğu var. Sayaç okuması ve paylaştırılması teknik bir konu olduğu ve hesaplama yapmanın zor olmasından dolayı binalar sayaç okuma ve ısı gider paylaşım işini dışarıdan hizmet alımı şeklinde yaptırıyorlar. Bizim geliştirdiğimiz sistemde binaya taktığımız bir cihazla sayaçların anlık olarak okunmasını mümkün hale getiriyoruz, kullanıcılar dairelerinde yaptıkları tüketimleri anlık olarak takip edebiliyorlar, daire, bina, il ve bölge bazında kıyaslama yapabiliyorlar. Özetle, sayaç okuma maliyetini büyük oranda düşürüyoruz. Ayrıca kullanıcılar sayaçlarında oluşabilecek arızaları anında görebiliyorlar, dairelerinde aşırı bir tüketim varsa ya da dairelerinde bir ısı kaçağı varsa ay sonunu beklemeden bu konularda haberdar olabiliyorlar” dedi.“Sistem, kullanıcılara SMS ile bilgilendirme yapıyor”Muharrem Erbay, sistemin bir diğer avantajının da internet ağı üzerinden okuma imkanı sağladığı için Türkiye’nin herhangi bir noktasında bulunan sayaçları okumanın mümkün olması olduğunu ifade etti. Erbay, ayrıca sistemin SMS ile bilgilendirme yaptığını da kaydetti.“Televizyon kurulumu kadar kolay”Söz konusu sistemle daire bazında yüzde 60'lara, bina kapsamında da yüzde 30'lara varan oranlarda tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Erbay, sisteminin neredeyse bir televizyon kadar kolay kurulduğunu söyledi. Muharrem Erbay, “Müşterilerimiz bize ulaştıktan sonra binalarında bir keşif yapıyoruz. Binalardaki ihtiyaçları tespit ediyoruz. Örneğin binanın kablolamaya ihtiyacı varsa bunu yapıyoruz. Daha sonra cihazı takarak sistemi devreye alıyoruz. Cihazımızı basit bir elektrik bağlantısı ile binaya taktığımızda kullanım için prize takmak yeterli oluyor. Üzerinde bir sim kart yuvası var. Sim kart takılıp cihazın enerjisi verildikten sonra hemen hemen kullanıma hazır hale geliyor. Abonelerimiz, internet sitemiz üzerinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak, kendi sayaçlarını kendileri okuyup ısı giderlerini kendileri paylaştırabilir duruma geliyorlar” diye konuştu.Muharrem Erbay, kullanıcıların faturapaylasim.net internet adresinden kendilerine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.