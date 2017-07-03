Akıllı şehir için imzalar atıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Macaristan İş Forumu’na katılarak şehircilik ve yatırımlarla ilgili bir dizi temasta bulundu. Ankara’daki İş Forumu’na Başbakan Binali Yıldırım ve Macar mevkidaşı Viktor Orban'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da katıldı.

İş Forumu süresince bir dizi görüşmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir de Kayseri için protokol imzaladı. Akıllı şehir olmak yönünde önemli çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Başkan Mustafa Çelik, Flashnet firması yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Çelik, firma yetkilileri ile Akıllı Şehircilik ve Akıllı Aydınlatma konusunda iyi niyet protokolü imzaladı. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çelik, “Protokol çerçevesinde Flashnet firması ekipman, yazılım ve tam çözüm tasarımını bize sunacak. Biz de pilot bölge, gelecekteki çalışma alanlarının belirlenmesi ve işin sürekliliğini sağlamak için gerekli toplantıları gerçekleştireceğiz. Yapılan bu anlaşma ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kurum Haberi

