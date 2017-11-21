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Akkışla İlçe Müdürlüğü’nden bir ilk

Akkışla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, su altı arazilerinde hasat sonrası alternatif ürün yetiştiriciliği yapılınca olumlu sonuçlar alınacağını tecrübe etti. Kasım başında hasat olgunluğuna gelen ürünler bölge halkına örnek teşkil etti.

Akkışla İlçe Müdürlüğü’nden bir ilk
Akkışla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; yaklaşık 2 bin kök fide ile Alabaş, karnabahar, brokoli ve lahana yetiştirmek için fide temin edilerek temmuz ayı ortalarında toprakla buluşturuldu.
Akkışla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü , oluşturulan bu deneme alanında görselliği ve çiftçi eğitimini ön plana alarak su altı arazilerinde  hasat sonrası alternatif ürün olarak yetiştiriciliği yapılınca olumlu sonuçlar alınacağı tecrübe edinmiş oldu. Kasım ayı başında hasat olgunluğuna gelen ürünler bölge halkına alternatif, katma değeri yüksek ürünlerin tarımını yapmaya örnek teşkil etti.
Başlıca faydaları:
Yüksek oranda antioksidan içermesi nedeniyle kansere karşı koruyucu, potasyumca zengin olması sebebiyle vücut elektrolit dengeleyicisi, yüksek miktarda demir içeri açısından kansızlığa iyi gelmesi, anne sütü artırıcı etkisi ve en önemli olarak kalori açısından düşük olması da diyetlere girebilen bir üründür.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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