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Alonza Home Center Açıldı

Kayseri’de mobilya sektörünün önde gelen firmalarından olan Alonza Home yeni şubesi 30 Ağustos Bulvarı üzerinde açıldı.

Alonza Home Center Açıldı
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Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı üzerindeki Alonza Home Center birçok davetlinin katıldığı muhteşem bir törenle açıldı.

Alonza Home Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Külünk, Kayseri’de kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, “ Alonza Home 2010 yılından beri halkımıza hizmet vermektedir. 3 yıldır yaptığımız çalışmalar sonucunda bu 3 bin metrekarelik alanda hizmetimize devam edeceğiz” diye konuştu.
Mehmet Külünk “Yeni mağazamızda değişik bir konsept uyguladık. Tamamen Ankara kaynaklı ve seçkin ürünlerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam edeceğiz. Halkımıza güzel ürünler sunmak ve evlerine kadar girebilmek bizi memnun edecektir” açıklamasında bulundu.

Alonza Home Genel Müdürü Nur Külünk’te, mobilya sektöründeki en yeni trendleri Kayseri halkı ile buluşturduklarını belirterek, “ Yeni mağazamızda yer alan ürünlerde büyük kampanyalar düzenledik. İnşallah deneyimli personelimiz ve satış sonrası destek birimimizle vatandaşlarımız Alonza Home’un ayrıcalığını yaşayacaklar” diye konuştu.

Açılış törenine katılan Aliye Boydak, KTO Başkan Vekili Celal Hasnalçacı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk’da birer konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundular.


Alonza Home Center’ın açılışı dualar eşliğinde kurdele kesilerek yapıldı. Daha sonra davetliler, yeni ürünler hakkında bilgiler aldı.

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nur beyoglu kulunk 5 yıl önce

Kayserili olmaktan ve bu sehir icin calismaktan onur duyuyorum

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UMUT TÜRKER 4 yıl önce

DOLANDIRICI OLAN BU SAHISLAR VE BU FİRMAYI MAHKEMEMIZ SONUCUNDA TESCİLLİ DOLANDIRI OLDUKLARINI TESHIR EDECEM BUTUN KAYSERİYE

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