Alonza Home Center Açılıyor

Mobilya anlayışına farklı bir bakış getiren Alonza Home, geniş ürün yelpazesi ile esnek ödeme planları, satış sonrası destek gibi birçok özellikleri ile Kayserililerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

30 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan ve Cuma günü açılacak olan Alonza Home Center hakkında bilgi veren Nur Külünk, " Yeni mağazamızın açılışıyla birlikte birçok üründe büyük indirim kampanyalarımız olacak. Evini yenilemek isteyen ve en yeni tasarımlarımızı görmek isteyenleri yeni mağazamıza bekliyoruz. Uzun yıllardır mobilya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tek amacımız kaliteli ürünü mobilya ihtiyacı olan tüketici ile üstün hizmet anlayışıyla buluşturmak. " dedi.

Kayseri´de kurulduğu günden itibaren büyük ilgi gören Alonza Home en yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Mobilya sektöründe adından sıkça söz ettiren Alanzo Home yöneticisi Nur Külünk, yeni yıla yeni tasarımlarla girdiklerini belirterek, " Biz Alonza Home olarak, müşterilerimize kaliteyi ucuza sunmak için gayret gösteriyoruz. Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi arasında gelen mobilyalarımızda büyük kampanyalar düzenleyerek, Kayseri halkına mobilyalarını yenileme imkânı sunuyoruz" dedi.

Mobilya ve aksesuarlarında en yeni trendleri müşterilerinin beğenisine sunan Alanzo Home, ürünlerini, yaptığı büyük indirim kampanyaları ile Kayserililerle paylaşıyor. Nur Külünk,Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, TV üniteleri, sehpalar gibi ürünlerde şok fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıktıklarını söyledi.

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www.alonzahome.com