Alonza Home da Tüm Ürünler Etiket Yarısı

Alonza Home, 14 Şubat Sevgililer Günü için ilkini geçen yıl düzenlediği ve yoğun ilgi gören kampanyasını bu sene de tekrar ediyor. Alonza Home, yeni evlenecek olan ya da evini yenileyen tüm çiftlere, Şubat ayı boyunca yapacakları mobilya alışverişlerinde, etiketin yarısı uygulaması başlattı.

Alonza Home'un Sevgililer Günü Kampanyası’na dahil olan 2013 model yemek, yatak ve oturma odası takımları etiket fiyatının yarısına alınabilecek.

Ayrıca, mobilya alışverişlerinde taksit imkanı da sunan firma, 2013 koleksiyonun en yeni modellerini satışa sundu.

Alonza Home Yöneticisi Nur Külünk, "Alonza Home mobilya mağazalarında kampanya ve indirimler devam ediyor. Alonza Home'da bu ay 28 Şubat 2013 tarihine kadar tüm ürünlerde etiketin yarısı indirim fırsatı sizleri bekliyor" dedi.

Nur Külünk, Erciyes Üniversitesi Teknopark Bölgesinde faaliyet gösteren Alonza Home, Ürün Detayları için www.alonzahome.com internet sitesi ziyaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.

