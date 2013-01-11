Alonza Home'dan Büyük Yeni Yıl İndirimleri

Alonza Home Detaylı Bilgi İçin



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Kayseri´de kurulduğu günden itibaren büyük ilgi gören Alonza Home en yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.Mobilya sektöründe adından sıkça söz ettiren Alanzo Home yöneticisi Nur Külünk, yeni yıla yeni tasarımlarla girdiklerini belirterek, " Biz AlonzaHome olarak, müşterilerimize kaliteyi ucuza sunmak için gayret gösteriyoruz. Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi arasında gelen mobilyalarımızda büyük kampanyalar düzenleyerek, Kayseri halkına mobilyalarını yenileme imkanı sunduk" dedi.Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesinde faaliyet gösteren Alonza Home yeni yıla iddialı girdi. Mobilya ve aksesuarlarında en yeni trendlerimüşterilerinin beğenisine sunan Alanzo Home, ürünlerini, yaptığı büyük indirim kampanyaları ile Kayserililerle paylaşıyor. Nur Külünk, Yemek veYatak odası takımlarını 3 bin 790 TL yerine 2 bin 290 TL'ye, Köşe takımlarını 5 bin 990 TL yerine 2 bin 990 TL'ye kadar indirdiklerini ifade ederek " Halkımız her zaman en iyisini hak eder. Biz Alonza Home olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar büyük bir ilgi gördük. Alonza Home'da Yeni Yıl, Yeni Fırsatlar sloganıyla hareket ederek, rahatlık ve kaliteden ödün vermeden tasarlanan ürünlerimizi evlerinde farklılık oluşturmak isteyenler için şıklık ve konforla birleştirdik. 2013 yılının ilk günlerinde Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, TV üniteleri, sehpalar gibi ürünlerindebüyük kampanyalarımızı kaçırmamak için tüm Kayserilileri Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesindeki mağazamıza bekliyoruz " diye konuştu.