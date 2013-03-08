Alonza Home'dan Etiketin Yarısı Kampanyası

Kayseri´de kurulduğu günden itibaren büyük ilgi gören Alonza Home en yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.
Mobilya sektöründe adından sıkça söz ettiren Alanzo Home yöneticisi Nur Külünk, yeni yıla yeni tasarımlarla girdiklerini belirterek, " Biz Alonza
Home olarak, müşterilerimize kaliteyi ucuza sunmak için gayret gösteriyoruz. Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi arasında gelen mobilyalarımızda büyük kampanyalar düzenleyerek, Kayseri halkına mobilyalarını yenileme imkanı sunduk" dedi.
Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesinde faaliyet gösteren Alonza Home yeni yıla iddialı girdi. Mobilya ve aksesuarlarında en yeni trendleri
müşterilerinin beğenisine sunan Alanzo Home, ürünlerini, yaptığı büyük indirim kampanyaları ile Kayserililerle paylaşıyor. Nur Külünk,2013 yılının
ilk aylarında Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, TV üniteleri, sehpalar gibi ürünlerinde
büyük etiketin yarısı kampanyasını kaçırmamak için tüm Kayserilileri Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesindeki mağazamıza bekliyoruz " diye
konuştu.
Alonza Home Detaylı Bilgi İçin
www.alonzahome.com
Mobilya sektöründe adından sıkça söz ettiren Alanzo Home yöneticisi Nur Külünk, yeni yıla yeni tasarımlarla girdiklerini belirterek, " Biz Alonza
Home olarak, müşterilerimize kaliteyi ucuza sunmak için gayret gösteriyoruz. Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi arasında gelen mobilyalarımızda büyük kampanyalar düzenleyerek, Kayseri halkına mobilyalarını yenileme imkanı sunduk" dedi.
Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesinde faaliyet gösteren Alonza Home yeni yıla iddialı girdi. Mobilya ve aksesuarlarında en yeni trendleri
müşterilerinin beğenisine sunan Alanzo Home, ürünlerini, yaptığı büyük indirim kampanyaları ile Kayserililerle paylaşıyor. Nur Külünk,2013 yılının
ilk aylarında Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, TV üniteleri, sehpalar gibi ürünlerinde
büyük etiketin yarısı kampanyasını kaçırmamak için tüm Kayserilileri Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesindeki mağazamıza bekliyoruz " diye
konuştu.
Alonza Home Detaylı Bilgi İçin
www.alonzahome.com