Alonza Home'dan Etiketin Yarısı Kampanyası

Alonza Home Detaylı Bilgi İçin



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Kayseri´de kurulduğu günden itibaren büyük ilgi gören Alonza Home en yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.Mobilya sektöründe adından sıkça söz ettiren Alanzo Home yöneticisi Nur Külünk, yeni yıla yeni tasarımlarla girdiklerini belirterek, " Biz AlonzaHome olarak, müşterilerimize kaliteyi ucuza sunmak için gayret gösteriyoruz. Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi arasında gelen mobilyalarımızda büyük kampanyalar düzenleyerek, Kayseri halkına mobilyalarını yenileme imkanı sunduk" dedi.Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesinde faaliyet gösteren Alonza Home yeni yıla iddialı girdi. Mobilya ve aksesuarlarında en yeni trendlerimüşterilerinin beğenisine sunan Alanzo Home, ürünlerini, yaptığı büyük indirim kampanyaları ile Kayserililerle paylaşıyor. Nur Külünk,2013 yılınınilk aylarında Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, TV üniteleri, sehpalar gibi ürünlerindebüyük etiketin yarısı kampanyasını kaçırmamak için tüm Kayserilileri Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesindeki mağazamıza bekliyoruz " diyekonuştu.