Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alonza Home'dan Etiketin Yarısı Kampanyası

En yeni tasarımlarını müşterilerine sunan Alonza Home yeni yıla büyük kampanyalarla girdi. Alonza Home Mağazalarında 2013 yılının ilk fırsatları olarak etiketin yarısı kampanyası devam ediyor.

Alonza Home'dan Etiketin Yarısı Kampanyası
Kayseri´de kurulduğu günden itibaren büyük ilgi gören Alonza Home en yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.
Mobilya sektöründe adından sıkça söz ettiren Alanzo Home yöneticisi Nur Külünk, yeni yıla yeni tasarımlarla girdiklerini belirterek, " Biz Alonza
Home olarak, müşterilerimize kaliteyi ucuza sunmak için gayret gösteriyoruz. Yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi arasında gelen mobilyalarımızda büyük kampanyalar düzenleyerek, Kayseri halkına mobilyalarını yenileme imkanı sunduk" dedi.
Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesinde faaliyet gösteren Alonza Home yeni yıla iddialı girdi. Mobilya ve aksesuarlarında en yeni trendleri
müşterilerinin beğenisine sunan Alanzo Home, ürünlerini, yaptığı büyük indirim kampanyaları ile Kayserililerle paylaşıyor. Nur Külünk,2013 yılının
ilk aylarında Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, TV üniteleri, sehpalar gibi ürünlerinde
büyük etiketin yarısı kampanyasını kaçırmamak için tüm Kayserilileri Erciyes Üniversitesi Teknopark bölgesindeki mağazamıza bekliyoruz " diye

konuştu.

Alonza Home Detaylı Bilgi İçin
www.alonzahome.com
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.