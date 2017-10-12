“Altın Vana” ödülü yine Kayserigaz’ın

Verimli ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra şirketlerin sosyal sorumluluk alanında yaptıkları faaliyetleri dikkate alınarak verilen ve 8. Enerji Zirvesi’nde Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları başarı ödülleri sahiplerini buldu.

Geçmişten aldığı tecrübeyle geleceğine ışık tutan Kayserigaz, sosyal sorumluluk alanında aldığı ödüllere bir yenisini daha eklerken, gerek piyasadaki çalışmaları, gerekse sosyal sorumluluk alanında yaptığı faaliyetler ile var olan güçlü imajını sağlamlaştırmaya devam ediyor.







Ödüle layık görülen, çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşılamayı ve onların kütüphanesine yeni kitaplar kazandırmayı amaçlayan ‘‘Kitap Toplama Kampanyası’’ Kayserigaz önderliğinde, EWE Turkey Holding’in grup şirketlerinin de katılımıyla gerçekleşerek başarılı bir şekilde tamamlandı. Toplanan kitaplar Kayserigaz’ın lisans alanına dahil edilen Bünyan İlçesi’ne bağlı Güllüce Köyü’nde bulunan biri ortaokul diğeri ilkokul olan iki okulun kütüphanelerine hediye edildi. Kayserigaz bünyesinde gerçekleştirilen bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesine destek olanlar kalıcı değerler yaratmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşadı.

Enerji, çevre ve ekonomi politikalarında söz sahibi olan siyasetçiler ile birlikte üst düzey bürokratların; özel sektörün seçkin temsilcilerinin katıldığı gecede Kayserigaz Genel Müdürü ve EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasin Bora, takdim edilen ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ‘in elinden aldı.

Kayserigaz; kurumsallaşma sürecini tamamlayan işletme yapısı, geleceği koruyan çevreci yatırımları, çözüm odaklı çalışmalarının yanı sıra topluma fayda sağlayacak çocukların yetişmesi adına gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de sektörde fark yaratmaya devam ettiğini bu ödülle bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kurum Haberi