ALTIN YENİ ZİRVE YAPACAK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Kayseri değerli maden, döviz ve mücevherat sektör kurulu başkanı Talha Büyükyıldız yükselen altın fiyatlarının aceleye sevk etmemesi gerektiğini söyledi. Büyükyıldız, “Altın gram bazlı olarak bir ayda 15 lira kazandırırken üç ayda 70 lira kazandırdı. 3 yılda ise 3 kat değerli hale geldi. Altın fiyatlarından bahsediyorsak kısa vadeli olarak düşünmemek gerekir. Günlük planlama yapıyorsanız altından uzak durun ancak geleceğe yönelik bir planlama için altın en güvenli birimdir. Bugünlerde altının zirve yapmaya başladığı görülüyor. Bu yatırımcılar için hemen dövize çevirmek anlamına gelmemeli. Altının ilerleyen dönemde zirve yapacağı dönemleri göreceğiz. Bunu çok kısa zaman dilimi için söylemek doğru olmaz ancak geleceği planlamak açısından bu öngörü piyasalara hâkim. Her yıl kendi rekorunu birkaç defa kırarak ilerliyor. Yatırımcılar için bu noktada sabır çok önemli” şeklinde konuştu.

Talha Büyükyıldız, “Gram altın dolar kurundaki hareketlere bağlı bir seyir izlerken altının ons fiyatındaki artış altın yatırımcıları için yeni fırsatlar oluşturacak. Piyasalar 2020 yılını, oldukça gerilimli ve oynak bir seyirde geçirdi. Olağanüstü fiyat hareketlerinin ve hacimlerin yaşandığı sıcak bir dönem yaşandı. Ticaret savaşlarının olumsuz etkileri ve dolar/TL'deki yükselişlerin devam etmesi altın fiyatlarında yükselişlere neden olabilir.” dedi. Gümüş fiyatlarına da değinen Büyükyıldız, “En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul edenler tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısı da alıcısı da ayrı ayrı merak ediyor. Bunun dışında gümüşte revaçta. Eskiden çok fazla esamesi okunmayan gümüş, piyasadaki yükselişini her geçen gün artırıyor. Önemli analizlere baktığımızda gümüş fiyatının gelecek 12 ayda yüzde 50 civarında yükselerek 32 dolar/ons seviyelerini görebileceğini öngörüyoruz. Burada ciddi yükselişe rağmen altından şaşılmaması uzun vadede önemlidir.” dedi.