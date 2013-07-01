Altın'a Gezi Parkı Darbesi

Cemre Alyans ve Kuyumculuğun sahibi Ayhan Birlikçigil, altın fiyatındaki düşüşün piyasayı çok etkilediğini belirterek, “Gezi Parkı olaylarından tutalım, Çin ve İran’ın bundan 2 yıl önce savaş çıkması nedeniyle ülkelerine bayağı altın almaları ve şu anda da altınları geri bozdurmaları piyasamızı çok etkiledi. Dünya piyasasında altın bayağı bir geriledi. Altın gerileyince de ülkemizde yastık altındaki paralar çıkarıldı. İnsanlarımızdan çok talep oldu bu yüzde de satışlarımız arttı.” ifadelerini kullandı.

ALTINDAKİ ARTIŞ ZİYNETE OLAN TALEBİ ARTTIRDI

Çeyrek, ziynet ve bilezik satışlarının, altın fiyatlarının düşmesiyle artış gösterdiğini söyleyen Birlikçigil, “Çeyrek, ziynet ve bilezik satışları bu düşüşle kuvvetlendi. Ülkemizde şu anda ziynet altın bulunmamakta bile diyebilirim. İstanbul’daki darphanelerimizde gece gündüz çalışıyorlar ama yinede altın yetiştiremiyorlar. Altın Kayseri’ye geliyor, geldiği gibi bitiyor. 285 tane sarrafımız var, dünya kadar altın geliyor ama altın bir gün içerisinde bitiyor tekrar sipariş veriyoruz yani altına rağbet epey fazlalaştı” diye konuştu.

ÇEYREK ALTIN 130 TL'YE GERİLEDİ

Birlikçigil, altın fiyatındaki değişiklikleri ise şöyle belirtti:

“Birkaç gün önce altının gramı 75 TL’ydi, bugün 72 TL’ye düştü ve tekrar 74 TL’ye yükseldi. Çeyrek altının fiyatı 130 TL oldu, şu anda 8 yılın en dip seviyesine düşmüş durumda. Bundan bizce biraz daha düşer gibi görüyoruz. Altının onsu 1100 TL’ye inerse daha çok düşer eğer 1100’den yukarı çıkarsa ya da bu seviyelerde kalırsa yukarı doğru bir dönüşüm sağlayacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Altının düşmesinin esnafa zararlı olduğunu ifade eden Birlikçigil, “Zararı oldu çünkü eski fiyattan aldığımız altınları yeni fiyattan sattığımızda zarar ediyoruz. Kuyumcular bayağı bir zararda ama yapacak bir şey yok. Düştüyse düşük fiyattan, çıktıysa yüksek fiyattan satacağız” dedi.