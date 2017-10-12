‘Altını getir tahvili götür› dönemi sürüyor

Hükümetin yastık altında bulunan ve 100 milyar dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilen altını ekonomiye kazandırmak için gündeme getirdiği altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı 2 Ekimden itibaren Ziraat Bankası’nın 81 il, 245 ilçede bulunan 331 şubesinde devam ediyor.







Ziraat Bankası Kayseri Bölge Müdürü Nuh Mehmet Yılmazkolukısa, ülke ekonomisini canlandıracak bu uygulama ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası olarak yastık altında duran altınları ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını belirten Yılmazkolukısa,”Hazine Müsteşarlığının altınlar karşılığında altın tahvili altına dayalı kira sertifikası şeklinde iki tane ürünü var. Altın tahvili getirilerini faiz olarak almak isteyen müşterilere yönelik diğeri ise faiz getirisi elde etmek istemeyen, yatırımcısına altı ayda bir kira getirisi sağlayacak olan faizsiz tahviller şeklinde. Burada avantajlı olan kısım tahvil ve kira gelirinde herhangi bir stopaj oranının uygulanmayacak olması. Yine bir diğer avantajı saklama kolaylığı. İnsanlar bunu fiziki olarak saklayamayabilirler ama devlet güvencesiyle artık saklayabilecekler” şeklinde konuştu.







9-27 Ekim tarihleri arasında Kayseri’de taleplerin toplanacağını belirten Yılmazkolukısa, “Senetler, talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.20, yıllık ise yüzde 2.40 altın üzerinde getiri sağlayacaktır. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecektir. Vatandaşlarımız yastık altında duran altınlarını Ziraat Bankasına getirerek ekonomiye destek olabilirler” dedi.

Kayseri’de işlemlerin tamamen devlet garantisine ve hiçbir masraf alınmadan yapılacağı Ziraat Bankası şubeleri ve işlem tarihleri şu şekilde:

Develi Şubesi 9-11 Ekim, Talas Şubesi 12-13 Ekim, Melikgazi Şubesi 16-20 Ekim, Kocasinan Şubesi 16-20 Ekim, Melikgazi Erciyes Şubesi 23-27 Ekim.







Değer kaybı yok

Talep toplama döneminde bireysel yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilecek. Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Teslim edilen altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecek.



Vergiden muaf

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Yatırımcılar, 2 yıl vadeli bir senede yatırım yapıyor olmakla birlikte, bu senetler karşılığında 6 ayda bir kupon/kira geliri elde ederek altın yatırımlarına kazanç sağlayabilecek

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ