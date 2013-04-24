Altınlar Karaborsaya Düştü

Çeyrek altının tükenmesi sonucu altın bulamayan vatandaşa karaborsa dolandırıcıları el attı. Karaborsaya düşen altınların kuyumcu esnafını kötü etkilediğini belirten Mustafa Tevfik Kürtüncü, "Altın son 3 yılın en düşük seviyesindeydi. Küçük altın ortalama 135 TL civarındaydı. Fakat satacak altın bulamıyorduk. Şu anda fiyat 145 TL. Darphane tarihinde en büyük şiparişi alarak 5 buçuk tonluk bir üretim gerçekleştirdi. Bugün itibariyle de piyasaya altın artık girdi. Çeyrek altının şu anda 145 TL'den satışını gerçekleştiriyoruz. Yani şu anda satış

gayet güzel. Geçen hafta altına talep fazlaydı. Son 3 yılın en düşük seviyesindeydi. Talebte bir o kadar fazlaydı. Fakat altın bulamıyorduk bu yüzden vatandaşımızı mağdur ettik. Geçen hafta altın yokuğundan dolayı merdiven altı atölyelerde küçük altının üretilip satıldığına dair haberler

aldık. Gerçekten devletimizin el atması gereken hususlardan bir tanesi de bu. Yani sahte altın basıldı. Orijinal olarak elinde bulundurulan altınlar ise 140 TLcivarında iken 150 -155 TL hatta 160 TL olarak satıldığını işittik. Bunlar kuyumculuk sektörüne olan güvenin sarsılmasına sebep oluyor." şeklinde konuştu.

Bu dönemde yanlış anlaşıldıklarını, sanki altın

düştüğünden dolayı satılmıyor imajı çizildiğini, bunun da sektöre olumsuz yansıdığını dile getiren Kürtüncü "Böyle bir şey yoktu. Talep arttıkça anında kasada bulundurduğumuz tüm altın

stoğumuz bitti. Darphane de altın vermediğinden dolayı böyle bir sorun gerçekleşti. Şu an için sorun yok. Küçük altında 10 TL yüzde 3-4'lük artış söz konusu. İşçiliksiz bileziklere halkımızın tam altın diye hitap ettiği altınlara da talep fazlaydı. " ifadelerini kullandı.