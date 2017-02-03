Amacımız hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına götürmek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem başkanlığında Bakanlık bürokratları, Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun 6 Ocak 2017 tarihinde Konya’dan kamuoyuna duyurduğu ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında Kayseri’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret kapsamında SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, çalışma hayatında bir problem varsa bunun çözümü ile ilgili beraber kafa yoracaklarını kaydetti. Kayseri’de 29 bin iş yeri, 324 bin sigortalının olduğunu hatırlatan Erdem, bununla beraber Kayseri’de bulunan İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından da 2016 yılında 31 bin 300 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. Erdem, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu Bey de 6 Ocak’ta Konya’da çalışma hayatında milli seferberlik ilan etti. Bu doğrultuda bugün Kayseri’deyiz. Bakanlık olarak amacımız hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına götürmek. Bu sebeple çalışma hayatı sosyal güvenlikte ve Bakanlığımızın ilgili konularında verdiğimiz hizmetlerin kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Kayseri ilimiz sanayii gelişmiş, ülkemiz ekonomisine oldukça katkı veren bir ilimiz. Bugün burada çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geleceğiz, 2023 hedefleri doğrultusunda yapacağımız çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında bakanlığımızın üst yöneticileri olarak bütün illeri ziyaret edeceğiz. Bugün ve yarın 14 vilayet daha ziyaret edilmiş olacak. Bugüne kadar 48 vilayeti ziyaret ettik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ziyaret edilmedik bir il bırakmayacağız. 81 vilayetimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, esnaf odaları, emekliler, işçiler, işverenler, özürlüler, kurumumuzdan teşvik alıp iş kuranlar, geri ödeme kapsamında tıbbi malzeme kullanan hastalarımız; bunların hepsiyle görüşeceğiz. İstihdamın artırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi için bunlara hep beraber kafa yoracağız. 2023 vizyonuna uygun olarak insan onuruna yakışır bir çalışma hayatını hayata geçirmek için gerek yasal, gerekse yapısal bütün reformları hayata geçirdik, gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 20 milyon 500 bine ulaşmış, emeklimiz 5 milyon 887 binden 11 buçuk milyona ulaşmıştır. Ayrıca 2002’de yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam 33’ler seviyesine getirilmiştir. Bakanlığımızın koordinesinde hazırlanan ‘Ulusal İstihdam Stratejisi’yle 2023’e kadar istihdamın 55’e, kadınların işgücüne katılımının yüzde 41’e yükseltilmesini, işsizliğimizin de yüzde 5’e düşürülmesini hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı tüm arkadaşlarımızla beraber aşkla, şevkle sürdüreceğiz. Taraflara teşviklerimizi anlatacağız. İşçilerle, işverenlerle beraber olacağız. Alınterinin akıl teri ile buluşup değerlendirilmesini ve her ikisinin de hakkının korunacağı güçlü, müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Bu reformları yaparken teşviklerde de çok büyük uygulamalar hayata geçirildi. Kayseri ilimize baktığımızda 1 milyon 341 bin nüfusu olan Kayserimizin yüzde 99 buçuğu sosyal güvenlik kapsamındadır. 29 bin işyerimiz, 324 bin sigortalımız var. 24 bin işyerimiz yüzde 5’lik teşvikten yararlanmış.



Bununla beraber Kayseri’de bulunan İŞ-KUR İl Müdürlüğü boş durmamış, 2016 yılında 31 bin 300 kişiyi işe yerleştirmiştir. Bütün bu çalışmalara devam edeceğiz, taraflarla görüşeceğiz, ortak akıl ile çalışma hayatında bir problem varsa bunun çözümü ile ilgili beraber kafa yoracağız.” diye konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taşeronların ücretlerini alamaması konusuna değinen Erdem, “Taşeronlarla ilgili düzenlemeyi Maliye Bakanlığı yürütüyor, biz lojistik destek veriyoruz. Taşeronlar ücretini almaları lazım, eğer bir problem varsa bunu müfettişlerimiz aracılığı ile inceletiriz. Ama şu bir gerçek, asıl işveren alt işverenin çalıştırdığı işçilerin ücretinden ve haklarından sorumludur. Dolayısı ile onlara dikkat edilmesi gerekir. Eğer uygulamada aksaklık varsa, bunlar bize intikal ederse müfettişlerimiz kanalıyla konuları inceleriz.” ifadelerini kullandı

İHA