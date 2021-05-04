Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan: EKONOMİK DÜŞÜŞ DURMALI

Başkan Ali Özcan, “Türkiye pandemi açısından zor bir süreçte ilerliyor. Kapanma öncesi veriler ise endişelerimizi artırıyor. Nisan ayına ait verilere baktığımızda rakamlar Türkiye genelinde %0.44 oranında artmasına rağmen bu durum beklenen rakamların gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Gelişim eğrisine baktığımızda beklentiler %15 civarında idi. Bu anlamda belirgin bir gerileme var. Kayseri özelinde ise uzun bir zaman sonra eksi yönlü bir hareketlilik gördük. %4 civarında bir düşüş var. Buna bir de tam kapanmayı ekleyince önümüzdeki ay verilerini endişe ile bekliyorum. Ekonomik düşüş durmalı. Ekonomi çarklarına hareket getirilmesi lazım.” dedi. İzin belgesinde yaşanan sıkıntıya da değinen başkan, “Bu süreçte denetimlerin artması elbette ki önemli ancak kıymetli emniyetimizden daha nazik ve daha anlayışlı bir tutum bekliyoruz. Hâlihazırda işverenler bile izin belgesi çıkartamıyorken vatandaşa ceza yazmak daha fazla problem doğuracaktır. Bu durum bir an evvel gözden geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

ASKON Kayseri başkanı Ali Özcan, “Kayseri, Türkiye ekonomisinde ilk 10’u zorlamaya devam ediyor. İniş ve çıkışlarımız sert oluyor. Ürün boyutuyla ciddi bir gerilemeden bahsedemeyiz ancak total üretim yeterli olmuyor. Bu konuyu derinlemesine incelemek gerekiyor. Bu şekilde ileri adım atılabilir. Mevsimsel bazlı iyileştirme ilk adım olmalı. Mayıs ayı bilhassa tarımsal faaliyetler açısından çok kritik. Memurundan işçisine; köylüsünden kentlisine küçük ya da büyük her türlü tarımsal faaliyetin engellenmesi önümüzdeki ayların hatta bir yılın tarımını zora sokacaktır. Telafisinin olmadığını öngörebilmeliyiz. Yapılacak iş çok. Karamsarlığa düşmenin de bir anlamı yok. Eli kolu bağlayıp düşüncelere dalmak yerine pozitif yaklaşım ile neler yapabileceğimizi görmeliyiz.” açıklamasında bulundu. Enflasyon verilerine de değinen Ali Özcan, “Alım gücünün düşmesini iş dünyası açısından da değerlendirmeliyiz. Hammaddeye ulaşmak hem zor hem maliyetli. Ya ürünü bulamıyorsunuz ya alamıyorsunuz. Bugün bir ürün almaya kalkıyorsunuz yarına bırakırsanız fiyat değişiyor, fiyat dengeniz şaşıyor. Ekonomi dünyasının sevmediği bir durum bu. Bu durumun geçici olmasını umuyoruz. Hazirandan sonra bir çıkış bekliyoruz. Yatırım senesi olması için taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz” dedi.