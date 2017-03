Anadolu markası İstanbul’a açılıyor

Kayseri’de gıda, tekstil, inşaat, turizm, enerji ve perakende gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren 63 yıllık Başyazıcı Grubu, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarına duyduğu inanç ve güvenden aldığı cesaretle yatırım hedeflerini büyüttü. Anadolu’da ekonomik, sosyal ve kültürel hayata yaptığı katkılardan sonra ulusal bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Başyazıcı Grubu gıda ve inşaat sektörlerinde başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere de açılıyor.Grup, bir yandan inşaat alanında 70 milyon TL’lik yatırımla hayata geçecek olan butik projesi Başyapıt Dragos’u inşa ederken bir yandan da gıda sektöründe helal et ürünleriyle Anadolu’dan sonra İstanbul pazarında da yer alıyor.Küresel standartlarda ürün ve hizmet sunduklarını belirten Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu “Anadolu’da ticaretin simge merkezlerinden biri olan ve iş dünyasının nabzını tutan Kayseri’de yaklaşık 60 senedir istihdam ve katma değer sağlıyoruz. İstanbul pazarında gıda ve inşaat sektöründe hayata geçirdiğimiz yeni yatırımlar ve satış kanalları ile burada var olan iş hacmimizi büyüterek yola devam edeceğiz.” dedi.Anadolu’da, İpek Yolu’nun önemli kavşaklarından sayılan Kayseri’nin öncü firmalardan biri olan Başyazıcı Grubu, insana önem veren çalışma prensibiyle istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine destek oluyor. Kayseri’de sağladığı katma değeri tüm Anadolu’da ve bu yıl itibariyle İstanbul’a da sunacak olan Başyazıcı Grubu, Başyazıcı Et Ürünleri, Bamen, BYZ Outlet, Mix Kayseri, Almer Hotel, Ommer Hotel, Maba Mağazacılık, Byz Solar markalarıyla ön plana çıkıyor.Başyazıcı Et Ürünleri; pastırma, sucuk, kavurma, salam, füme dil, jambon ve sosiste modern tesislerinde, hijyenik koşullarda, İslami kurallara uygun olarak üretilen et ürünleriyle Anadolu’dan sonra İstanbul pazarında da yer almaya hazırlanıyor. Gerçekleştirdiği 8 milyon TL’lik yatırımın ardından 59 şehirde 63 bayi ile hizmet vermeyi hedefliyor.