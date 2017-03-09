Anadolu motor güçlü markalarını kayserili çiftçilerle buluşturuyor

Türkiye’nin önde gelen motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor, 9-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kayseri Tarım Fuarı’nda üreticisi ve distribütörü olduğu güç ürünleri ve traktör markalarını sergiliyor.

Anadolu Motor’un sergileyeceği Landini tarla traktörleri, modern tasarımlı, teknolojide öncü ve güçlü performans sergileyen Globalfarm ve 5H serilerinden oluşuyor. 5H serisi; 90, 100 ve 115 gibi üç farklı beygir gücünün yanında T- tronik şanzıman üstün özelliği, turbo intercooler su soğutmalı motoru, dört tekerlek çekiş sistemi ve düşük yakıt tüketimi ile sınıfının en ileri teknolojisine sahip olma özelliğiyle çiftçiler tarafından tercih ediliyor. Landini tarla traktörleri serisinde yer alan Landpower modeli ise yüksek beygirli traktör ihtiyacı olan çiftçiler için en uygun seçeneği oluşturuyor.

Çiftçi dostu Anadolu Motor güvencesi altında tüm Landini traktörler TL etiketle ve artan kur etkisinden arındırılmış fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fuarda yer alacak Hindistan Solis marka traktörler; modern ve ergonomik tasarımının yanı sıra sahip olduğu 20, 60 ve 75 modelleriyle çiftçilerin gücüne güç katıyor. Çevreci EURO 3, uzun ömürlü ve güçlü Sonalika motora sahip Solis traktörler, hem tek hem de çift çeker modelleri ile öne çıkıyor. Solis, tüm modellerde yer alan hidrolik kontrol Autolift sistemi, hidrolik direksiyonunun sağladığı kullanım kolaylığı ve mekanik tasarımı ile kullanım alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Anadolu Motor fuarda ayrıca güç ürünleri markalarından üretimini gerçekleştirdiği Antrac 200 ve Alfa serisi çapa makinaları, Antor motor ve motopomp’un yanı sıra Honda Güç Ürünlerinden jeneratör, motor, motopomp, çapa ve çim biçme makinalarını da sergileyecek.

Tüm Türkiye’ye yayılmış geniş bayi ve servis ağıyla hizmet veren Anadolu Motor; Kayserili çiftçileri beğeniye sunacağı ürünlerini tanıtmak üzere 9-12 Mart tarihlerinde Kayseri Tarım Fuar’ındaki standına ziyarete bekliyor.

Kurum Haberi

